Tam 19 yıl sonra HD kalitesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

YENİDEN BAŞLAYACAK İDDİASI

Sosyal medyada bir süredir Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları gündeme geliyor. Ancak dizinin ekibi tarafından asla doğrulanmayan bu iddia henüz gerçeklik yansıtmıyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ'DAN CEVAP NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show programında yeni bir dizi yazmaya başladığını ve bir dijital platformda sevenleriyle buluşacağını söylemişti.

Şaşmaz'ın bu açıklaması 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da cevap niteliğinde oldu.