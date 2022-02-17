Tam 19 yıl sonra HD kalitesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kurtlar Vadisi efsanesi 19 yılın ardından yeniden izleyicisiyle buluşmaya başladı. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizi artık HD kalitesiyle Youtube'de tekrar bölümleriyle yayınlanacak. Bir önceki gün 1. bölümü izleyicinin beğenisine sunulan Kurtlar Vadisi yayınlanır yayınlanmaz trend oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren dizi Youtubede 300 bin izlenmeyi geçti. Fenomen dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağına dair iddialar konuşulurken, başrol oyuncu Necati Şaşmaz'dan cevap niteliğinde bir açıklama geldi. İşte detaylar...
SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi tekrar bölümleriyle bile büyük çıkış yakaladı.
2003 yapımı dizi 4 sezon sürmüştü. 15 Ocak 2003 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizinin finali ise 29 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Hayranlarına geçtiğimiz günlerde güzel bir haber gelmiş ve efsane dizi Youtube'de yeniden yayınlanmaya başlamıştı.
BU KEZ HD KALİTESİYLE!
Dizinin tekrar bölümleri HD kalitesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Sosyal medya kullanıcıları, bu gelişmeyi yoğun ilgiyle karşıladı. Kurtlar Vadisi izlemeye yeniden başladıklarını söyleyen hayranlar, HD olarak yayınlanan bölümleri "efsaneler ölmez, şekil değiştirir" yorumlarıyla karşıladı.
Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, 2 gün içinde 250 bin izlenmeyi geçti. Hayranlarının yoğun ilgiyle karşıladığı birinci bölüm, 4.000'e yakın yorum aldı.