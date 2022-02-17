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    • Magazin
    • 18.02.2022 12:17
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    • 18.02.2022 12:18
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    Tam 19 yıl sonra HD kalitesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması

    Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar sonra bile hala popülerliğini koruyor. Efsaneleşen dizinin ilk bölümü 15 Ocak 2003 tarihinde yayınmıştı. 4 sezon ve 97 bölümden oluşan dizinin senaristliğini Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Mehmet Turgut kaleme almıştı. Yönetmen koltuğunda ise usta yapımcı Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar oturmuştu. Başrollerinde Necati Şaşmazi, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi 19 yılın ardından yeniden yayınlanmaya başladı. Bu kez görüntü kalitesinin iyileştirilerek Youtube üzerinden izleyiciye sunulan dizi izleyiciden tam not aldı.

    Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü!

    Sosyal medya bunu konuşuyor! Kurtlar Vadisi efsanesi 19 yılın ardından yeniden izleyicisiyle buluşmaya başladı. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizi artık HD kalitesiyle Youtube'de tekrar bölümleriyle yayınlanacak. Bir önceki gün 1. bölümü izleyicinin beğenisine sunulan Kurtlar Vadisi yayınlanır yayınlanmaz trend oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında giren dizi Youtubede 300 bin izlenmeyi geçti. Fenomen dizinin yeni bölümlerinin yayınlanacağına dair iddialar konuşulurken, başrol oyuncu Necati Şaşmaz'dan cevap niteliğinde bir açıklama geldi. İşte detaylar...

    SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi tekrar bölümleriyle bile büyük çıkış yakaladı.

    2003 yapımı dizi 4 sezon sürmüştü. 15 Ocak 2003 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizinin finali ise 29 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilmişti.

    Hayranlarına geçtiğimiz günlerde güzel bir haber gelmiş ve efsane dizi Youtube'de yeniden yayınlanmaya başlamıştı.

    BU KEZ HD KALİTESİYLE!

    Dizinin tekrar bölümleri HD kalitesiyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

    Sosyal medya kullanıcıları, bu gelişmeyi yoğun ilgiyle karşıladı. Kurtlar Vadisi izlemeye yeniden başladıklarını söyleyen hayranlar, HD olarak yayınlanan bölümleri "efsaneler ölmez, şekil değiştirir" yorumlarıyla karşıladı.

    Kurtlar Vadisi dizisinin ilk bölümü, 2 gün içinde 250 bin izlenmeyi geçti. Hayranlarının yoğun ilgiyle karşıladığı birinci bölüm, 4.000'e yakın yorum aldı.

        YENİDEN BAŞLAYACAK İDDİASI

        Sosyal medyada bir süredir Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları gündeme geliyor. Ancak dizinin ekibi tarafından asla doğrulanmayan bu iddia henüz gerçeklik yansıtmıyor.

        KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ'DAN CEVAP NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

        Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show programında yeni bir dizi yazmaya başladığını ve bir dijital platformda sevenleriyle buluşacağını söylemişti.

        Şaşmaz'ın bu açıklaması 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da cevap niteliğinde oldu.
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        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Magazin Tam 19 yıl sonra HD kalitesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kurtlar Vadisi efsanesi geri döndü! Necati Şaşmaz'dan yeni dizi açıklaması
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