18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kanal D'nin eğlenceli yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler yakından takip ediliyor. Miyasa'nın yaralanması oldukça dikkat çekti ve neler olduğu merak edilirken yarışmaya veda edecek isim de araştırmaya başlandı. 18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu?