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    • Magazin
    • 18.02.2022 15:41
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    • 18.02.2022 15:41
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    18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

    İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta her gün heyecanla takip ediliyor ve haftanın birincisi ile elenen ismin ne olduğuna dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kanal D'nin eğlenceli yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler yakından takip ediliyor. Miyasa'nın yaralanması oldukça dikkat çekti ve neler olduğu merak edilirken yarışmaya veda edecek isim de araştırmaya başlandı. 18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? KİM BİRİNCİ OLDU?

    Yeşim birinci oldu fakat Miyase'nin yaralanmasından dolayı bilezikleri kabul etmedi, haftaya birinci olan isim 10 bilezik alacak. Bu durumdan dolayı bu hafta eleme de yapılmadı.

    18 ŞUBAT PUAN DURUMU BELLİ OLDU MU?

    Bugünün puanlaması henüz belli olmadı, işte dünün puan durumu...

    Yeşim:17

    Miyase:18

    Hasret:14

    Deniz:12

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

        Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Haberler Magazin 18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?
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