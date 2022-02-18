18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kanal D'nin eğlenceli yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler yakından takip ediliyor. Miyasa'nın yaralanması oldukça dikkat çekti ve neler olduğu merak edilirken yarışmaya veda edecek isim de araştırmaya başlandı. 18 Şubat Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? KİM BİRİNCİ OLDU?
Yeşim birinci oldu fakat Miyase'nin yaralanmasından dolayı bilezikleri kabul etmedi, haftaya birinci olan isim 10 bilezik alacak. Bu durumdan dolayı bu hafta eleme de yapılmadı.
18 ŞUBAT PUAN DURUMU BELLİ OLDU MU?
Bugünün puanlaması henüz belli olmadı, işte dünün puan durumu...
Yeşim:17
Miyase:18
Hasret:14
Deniz:12