Dizi tarihinde böylesi görülmedi! İddialı dizinin fişi çekildi, iki dizi birleşiyor! Başrol oyuncu aynı karakterle yoluna devam edecek

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hikayesiyle çok konuşulan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında verilen karar gündeme bomba gibi düştü. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi finale doğru giderken bir ilk gerçekleştirilerek dizinin yeniden canlanması planlandı. Safiye, Han ve Gülben'in hızla şekillenen hikayeleri izleyiciyi diziden uzaklaştırmıştı. Ancak yeni hamle büyük ses getirecek. Türkiye dizi tarihinde daha önce görülmemiş bir adım atılacak. İşte detaylar...
BÖYLESİ İLK KEZ OLACAK!
Masumlar Apartmanı dizisinin final yapmaması ve canlanması için yeni yollar arayan yapım ekibi şaşırtan bir karar alarak Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusunu kadrosuna kattı. Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya aynı karakter ile Masumlar Apartmanı'nda yer alacak.
KONUK OYUNCU OLARAK BAŞLAMIŞTI
Masumlar Apartmanı dizisine TV8'in tek dizisi olan Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya konuk oyuncu olarak katılmıştı.
Hem Kırmızı Oda hem de Masumlar Apartmanı finale doğru yaklaşmışken beklenen ilk final açıklaması geldi. TV8, Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin fişini çekti.
KIRMIZI ODA EKRANLARA VEDA EDİYOR
Kırmızı Oda'nın ekranlardaki 2 yıllık yolculuğu 18 Şubat Cuma akşamı son bulacak ancak Binnur Kaya Doktor Hanım karakteriyle Masumlar Apartmanı'nda seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Türk dizi tarihinde bir ilk yaşanmasını sağlayan bu durumun Masumlar Apartmanı dizisinin akıbetini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben ve Safiye gibi baş karakterlerin hikayelerinin hızla şekillenmesi dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği öne sürüldü.
Dizinin yapım şirketi OGM Pictures ve TRT 1'den final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.