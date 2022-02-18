Dizi tarihinde böylesi görülmedi! İddialı dizinin fişi çekildi, iki dizi birleşiyor! Başrol oyuncu aynı karakterle yoluna devam edecek

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren hikayesiyle çok konuşulan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında verilen karar gündeme bomba gibi düştü. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizi finale doğru giderken bir ilk gerçekleştirilerek dizinin yeniden canlanması planlandı. Safiye, Han ve Gülben'in hızla şekillenen hikayeleri izleyiciyi diziden uzaklaştırmıştı. Ancak yeni hamle büyük ses getirecek. Türkiye dizi tarihinde daha önce görülmemiş bir adım atılacak. İşte detaylar...