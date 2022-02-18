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    • Magazin
    • 19.02.2022 12:12
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    • 19.02.2022 12:12
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    Evlenmeleri bekleniyordu kötü haber geldi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı? O hareket...

    İlk kez Güneşin Kızları dizisiyle ekranlarda yer alan Hande Erçel daha sonra peş peşe dizi teklifleri aldı. Oyunculuğu her kesimden tam not almasa da güzelliği tescillendi. İngiliz dergisi Glamour Erçel'i 2021 yılının en güzel kadını seçti. Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan oyuncu bir süredir aynı dizide rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde çatırdama olduğu konuşulan çiftten ilk haretlenme oldu. Erçel, Bürsin ile olan fotoğraflarını bir çırpıda sildi. Peki neden? Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Aşkları dizi setinde başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden kötü haber geldi. Bir süredir ayrıldıkları iddia edilirken Hande Erçel cephesinde yaşanan gelişme bu iddiayı güçlendirdi. Erçel İnstagram hesabında sevgilisi Bürsin ile olan fotoğrafları komple sildi. Güzel oyuncunun bu hareketi 'ayrılık' şeklinde yorumlandı. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının bittiği iddia edildi. Erçel'in İnstagram hesabından sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını silmesi sosya l medyayı salladı. Oyuncunun bu hareketi ünlü çiftin ayrıldığı yönünde iddialara sebep oldu.

    ÖNCE YORUMLARI SONRA FOTOĞRAFLARI...

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin günün en çok konuşulan çifti oldu. Önce sevgilisinin yorumlarını silen oyuncu Erçel daha sonra ise çoğu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

    Erçel'in kalan fotoğraflarının altına "Lütfen bu aşkı bitirme" yorumları yağıyor. Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.

    "BAYILIYORUM BENİ HEP DIŞLAMANIZA!"

    Öte yandan Hande Erçel, 18 Ocak'ta 30. yaşına basan ablası Gamze Erçel'in doğum gününü, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Aylin Mavi ile birlikte Sapanca'da kutlamıştı. Yıldırım, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, Erçel'in kalbine Kerem Bürsin'i etiketlemişti. Bürsin de paylaşıma "Bayılıyorum size ve beni hep dışlamanıza!" şeklinde esprili bir not düşmüştü.

    "AYRILIK KESİNLİKLE YOK!' DEMİŞTİ"

    Erçel, daha önce sevgilisi ile ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili konuşmuştu. Oyuncu, "Öyle bir şey kesinlikle yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanlamıştı.

        "ÇOCUK" SORULARINA YANIT!

        Hande Erçel, Bürsin'in, "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda..." açıklamasını soran muhabirlere, "Her şeyin zamanı var. Eğer olursa, neden olmasın?" yanıtını vermişti.

        "EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEMİYORUM"

        Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorularını ise, "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Her şeyin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" şeklinde yanıtlamıştı.
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        Haberler Magazin Evlenmeleri bekleniyordu kötü haber geldi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı? O hareket...
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