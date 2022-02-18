Evlenmeleri bekleniyordu kötü haber geldi! Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı, neden ayrıldı? O hareket...

HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkının bittiği iddia edildi. Erçel'in İnstagram hesabından sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını silmesi sosya l medyayı salladı. Oyuncunun bu hareketi ünlü çiftin ayrıldığı yönünde iddialara sebep oldu.

ÖNCE YORUMLARI SONRA FOTOĞRAFLARI...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin günün en çok konuşulan çifti oldu. Önce sevgilisinin yorumlarını silen oyuncu Erçel daha sonra ise çoğu fotoğrafı sayfasından kaldırdı.

Erçel'in kalan fotoğraflarının altına "Lütfen bu aşkı bitirme" yorumları yağıyor. Hande Erçel sayfasında Kerem Bürsin ile olan fotoğrafların çoğunu silince herkes bu durumu ayrıldıklarına yordu. Bürsin'in ise sayfasında fotoğraflar duruyor.