Konak tehdit ve tokat sesleri ile inledi! Mehmet Kara'nın acısını yaşayan Züleyha... Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları sel oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 124. bölümünün ardından yeni bölüm için nefesle tutuldu. Geçtiğimiz Çarşamba günü Mehmet Kara'nın aracı alevlerin arasında kaldı. Züleyha aracı o halde görünce gözyaşlarına boğuldu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin 125. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana ''Öldürürüm seni Züleyha, yemin ederim öldürürüm" sözleri damga vurdu. Konakta tehdit ve tokat sesleri yankılandı. İşte 124. bölüm özeti ve yeni bölümde yaşanacaklar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA AYRILIK ÇANLARI
ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları çalıyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) tuzak kurbanı oluyor. Aracına konulan bombanın patlaması sonucu ortalık biranda alev topuna dönüyor. Peki İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Mehmet Kara öldü mü?
Mehmet'in arabasına hamle yapması ile patladığı görülen arabanın içinde Mehmet Kara'nın olup olmadığı, dizideki varlı bölümün yayımlanması ile netleşecek.
KONAK'TA TOKAT SESLERİ ORTALIĞI İNLETTİ
Züleyha ile Betül arasında çıkar tartışma hararetlenince Betül öfkeden deliye dönüyor. Züleyha'nın üzerine yürüyen Betül, ''Öldürürüm seni Züleyha, yemin ederim öldürürüm" diyor.
Tehtid karşısında susmayan Züleyha ise yaptığı hareket ile konağı inletiyor.
Betül'ün sözlerine tokatla karşılık veren Züleyha herkesi şaşırtıyor.
İşte yeni bölüm fragmanı;