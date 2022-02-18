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    • Magazin
    • 19.02.2022 12:10
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    • 19.02.2022 12:10
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    Konak tehdit ve tokat sesleri ile inledi! Mehmet Kara'nın acısını yaşayan Züleyha... Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları sel oldu!

    Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları dinmiyor. Her hafta Perşembe akşamı ATV ekranlarında yeni bölümü yayınlanan dizi beğenilerek izlenmeye devam ediyor. 124. bölümü nefes kesen dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Hakan Gümüşoğlu yani Mehmet Kara karakterinin akıbeti merak ediliyor. 124. bölümde tuzak kuruldu. Mehmet Kara'nın aracına konulan bomba patladı ortalık savaş alanına döndü. Peki yeni bölümde neler olacak? 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Züleyha'nın tokatı ortalığı inletti.

    Bombaların patladığı Bir Zamanlar Çukurova’da göz yaşları sel oldu!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın 124. bölümünün ardından yeni bölüm için nefesle tutuldu. Geçtiğimiz Çarşamba günü Mehmet Kara'nın aracı alevlerin arasında kaldı. Züleyha aracı o halde görünce gözyaşlarına boğuldu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisinin 125. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana ''Öldürürüm seni Züleyha, yemin ederim öldürürüm" sözleri damga vurdu. Konakta tehdit ve tokat sesleri yankılandı. İşte 124. bölüm özeti ve yeni bölümde yaşanacaklar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA AYRILIK ÇANLARI

    ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları çalıyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) tuzak kurbanı oluyor. Aracına konulan bombanın patlaması sonucu ortalık biranda alev topuna dönüyor. Peki İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı? Mehmet Kara öldü mü?

    Mehmet'in arabasına hamle yapması ile patladığı görülen arabanın içinde Mehmet Kara'nın olup olmadığı, dizideki varlı bölümün yayımlanması ile netleşecek.

    KONAK'TA TOKAT SESLERİ ORTALIĞI İNLETTİ

    Züleyha ile Betül arasında çıkar tartışma hararetlenince Betül öfkeden deliye dönüyor. Züleyha'nın üzerine yürüyen Betül, ''Öldürürüm seni Züleyha, yemin ederim öldürürüm" diyor.

    Tehtid karşısında susmayan Züleyha ise yaptığı hareket ile konağı inletiyor.

    Betül'ün sözlerine tokatla karşılık veren Züleyha herkesi şaşırtıyor.

    İşte yeni bölüm fragmanı;

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124.BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

        Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

        Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKKINDA

        Yapım : Tims&B Productions
        Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar
        Yönetmen : Murat Saraçoğlu
        Senaryo : Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan
        Oyuncular : İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm
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        Haberler Magazin Konak tehdit ve tokat sesleri ile inledi! Mehmet Kara'nın acısını yaşayan Züleyha... Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları sel oldu!
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