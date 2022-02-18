Konak tehdit ve tokat sesleri ile inledi! Mehmet Kara'nın acısını yaşayan Züleyha... Bir Zamanlar Çukurova'da göz yaşları sel oldu!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır. Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar. Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur. Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur. Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır. Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür. Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKKINDA

Yapım : Tims&B Productions

Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen : Murat Saraçoğlu

Senaryo : Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular : İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm