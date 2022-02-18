Televizyon izleyicileri tarafından Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün birincisi kim oldu? 18 Şubat Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kim kazandı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her gün ilgiyle takip edilen yemek yarışmasında heyecan dou bir haftanın finali geldi çattı ve puanların nasıl şekillendiği merak edilmeye başlandı. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Oğuz:
Zeynep:
Maysa:
Bilge:
Mehmet:
YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Türk program sunucusu ve dizi oyuncusu Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu var.
2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır.