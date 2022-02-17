İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) öldü mü?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. 124. bölüm fragmanı ortalığı kasıp kavurdu. Mehmet Kara'ya kurulan tuzak hayatına mal olacak. Arabasına yerleştirilen bomba patlayınca araç alev alev yandı. Yangın sahneleriyle herkesi şoke eden fenomen dizide yeni bir ayrılık mı olacak sorusu gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) öldü mü? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte ATV'den yapılan açıklama...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MEHMET KARA ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 124. bölümü heyecanla bekleniyor.
Bu akşam saat 20:00'da ATV'de izleyicinin beğenisine sunulacak yeni bölümle ilgili ATV'den açıklama geldi.
124. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
Fragmanda Mehmet Kara'nın bindiği otomobil yanıyor.
Bomba koyulan aracın patlaması sonucu alet topuna dönen arabada Mehmet Kara'nın olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.
İBRAHİM ÇELİKKOL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Sevilen dizide Mehmet Kara'yı İbrahim Çelikkol canlandırıyor.
Ünlü oyuncunun diziden ayrılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Öte yandan ATV'den yapılan açıklamada yeni bölümde neler olacağına dair ip uçları geldi. İşte yeni bölüm özeti...