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    • Magazin
    • 17.02.2022 21:07
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    • 17.02.2022 21:08
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    İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) öldü mü?

    Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık çanları çalıyor. Merakla beklenen yeni bölüm 17 Şubat 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak. ATV'nin sevilen dizisi her hafta reytingleri alt üst ediyor. Bu haftada yoğun ilgi beklenen diziden İbrahim Çelikkol'un ayrılacağı iddia edildi. 124. bölüm fragmanı izleyenler hemen internet arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) öldü mü? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara öldü mü?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. 124. bölüm fragmanı ortalığı kasıp kavurdu. Mehmet Kara'ya kurulan tuzak hayatına mal olacak. Arabasına yerleştirilen bomba patlayınca araç alev alev yandı. Yangın sahneleriyle herkesi şoke eden fenomen dizide yeni bir ayrılık mı olacak sorusu gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova Mehmet Kara (Hakan Gümüşoğlu) öldü mü? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte ATV'den yapılan açıklama...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MEHMET KARA ÖLDÜ MÜ?

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 124. bölümü heyecanla bekleniyor.

    Bu akşam saat 20:00'da ATV'de izleyicinin beğenisine sunulacak yeni bölümle ilgili ATV'den açıklama geldi.

    124. bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

    Fragmanda Mehmet Kara'nın bindiği otomobil yanıyor.

    Bomba koyulan aracın patlaması sonucu alet topuna dönen arabada Mehmet Kara'nın olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.

    İBRAHİM ÇELİKKOL BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Sevilen dizide Mehmet Kara'yı İbrahim Çelikkol canlandırıyor.

    Ünlü oyuncunun diziden ayrılacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

    Öte yandan ATV'den yapılan açıklamada yeni bölümde neler olacağına dair ip uçları geldi. İşte yeni bölüm özeti...

        124. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Vahap, Mehmet Kara'nın aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan ettikten sonra korkuya kapılıp bağ evine sığınır.

        Bağ evine gelen Abdülkadir, Vahap'tan hesap sorar.

        Vahap'ın sözlerine inanan tek kişi Fikret olur. Fikret, Çetin'le beraber Vahap'ı bulup konuşturmaya çalışır ancak Vahap yaptıklarını deliliğe vurur.

        Hakan ise Vahap'a canını bağışlamak için son bir şans verir.

        Sırrı açığa çıkma noktasına gelen Hakan, mektupla ilgili Züleyha'ya bir açıklama borçludur.

        Hakan, okuması için Züleyha'ya mektubu verirken, zarftan çıkan fotoğraf Züleyha'yı çok şaşırtır.

        Züleyha, kendisini kaçıran Erdil'den intikamını çok ağır alır.

        Diğer yandan Çolak, Züleyha'nın evine kadar girmeye kalkınca Hakan'ın gözü döner ve Çolak'ın üzerine yürür.

        Her şey yoluna girmişken bu kez Hakan hain bir pusunun kurbanı olur.

        İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

        İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit, Kocaeli'nde doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu.

        Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

        16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. 2017 yılından bu yana Mihre Mutlu ile evli ve bir çocuk sahibidir.
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