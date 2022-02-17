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    • Magazin
    • 18.02.2022 10:35
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    • 18.02.2022 10:35
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    Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bergen ne zaman vizyonda? İşte Bergen filmi vizyon tarihi, yeni fragman…

    Bergen ne zaman vizyonda? Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Bir süredir vizyona girmesi merakla beklenen film hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. Yeni fragmanı yayınlandıktan sonra heyecanı daha da arttıran Bergen filmi yaşadığı acı dolu hayat mücadelesini gözler önüne serecek. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

    Film ve dizi severler tarafından Bergen ne zaman vizyonda sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Başrollerinde başarılı ve güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, arabesk müziğin kraliçesi, acıların kadını ünvanı ile tanınan Bergen'in hayat hikayesinin anlatıldığı film için heyecan dolu geri sayım sürüyor. Bergen filminin yayınlanan yeni fragmanı heyecanı daha da arttırdı ve hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Peki Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Vizyon tarihi nedir?

    BERGEN NE ZAMAN VİZYONDA?

    "Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan Bergen filmi, 4 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

    BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.

    BERGEN KİMDİR? FİLM KONUSU, HAYAT HİKAYESİ

    Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

    Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

    1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

    Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

    Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

    Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

        İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

        Plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi.

        Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

        Bir dönem sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı.

        Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

        Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

        Yurt içinde ve dışında konserler veren sanatçı, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırmayı başardı. Farklı ve güçlü sesiyle arabesk dünyasında iz bırakan Bergen'in vefatının ardından, 1990'da "Giden Gençliğim" albümü yayınlandı ve albüm ilk çıktığı gün tükendi.

        Pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerin yanı sıra Bergen'in şarkıları Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca tarafından da yorumlandı.
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        Haberler Magazin Bergen filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bergen ne zaman vizyonda? İşte Bergen filmi vizyon tarihi, yeni fragman…
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