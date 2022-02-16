Son dakika: Deli mi ne öldü mü? Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? Fester Abdü ne iş yapıyor?

FESTER ABDÜ ÖLDÜ MÜ?

Herkes onu önce sahaya atlayan çılgın taraftar olarak tanıdı. 3 yıl önce Liverpool-Chelsea Beşiktaş stadyumunda karşı karşıya gelmişti. Maçın ortasında aniden sahaya atlayan Fester Abdü görevlileri de peşinden koşturmuştu. Sosyal medyada günlerde konuşulan olay sonrası yine rahat durmayan Fester Abdü son olarak da geçtiğimiz ay Van gölünde girdi. Youtube'da Deli Mi Ne? adıyla bilinen Fester Abdü öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Ancak Fester Abdü Antalya Kemer'den paylaştığı story ile iddiaları yalandı.

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Çektiği videolarla adından söz ettiren Fester Abdü, gündeme gelmeye devam ediyor. İnternet üzerinden "Deli mi ne kimdir? Fester Abdü kimdir? Fester Abdü kaç yaşında? Fester Abdü ne kadar kazanıyor?" sorularına yanıt arandı. İşte, Fester Abdü'nün hayatı…