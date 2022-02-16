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    • Magazin
    • 16.02.2022 16:19
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    • 16.02.2022 16:39
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    Son dakika: Deli mi ne öldü mü? Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? Fester Abdü ne iş yapıyor?

    Çektiği videolarla tanınan Delimine lakaplı Fester Abdü'nün öldüğü iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından internet arama motorlarında Delimine'nin sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki Delimine öldü mü? Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? Fester Abdü ne iş yapıyor? İşte yanıtları...

    Son dakika: Deli mi ne öldü mü?

    Youtube'da Deli Mi Ne? adıyla bilinen Fester Abdü'nün öldüğüne dair ortaya atılan iddia çok konuşuldu. 2019 yılında Beşiktaş stadyumunda gerçekleştirilen Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Fester Abdü daha sonra buz tutan Van Gölü'ne dalış yapmıştır. Çılgın sporcunun öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Peki Delimine öldü mü? Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? Fester Abdü ne iş yapıyor?

    FESTER ABDÜ ÖLDÜ MÜ?

    Herkes onu önce sahaya atlayan çılgın taraftar olarak tanıdı. 3 yıl önce Liverpool-Chelsea Beşiktaş stadyumunda karşı karşıya gelmişti. Maçın ortasında aniden sahaya atlayan Fester Abdü görevlileri de peşinden koşturmuştu. Sosyal medyada günlerde konuşulan olay sonrası yine rahat durmayan Fester Abdü son olarak da geçtiğimiz ay Van gölünde girdi. Youtube'da Deli Mi Ne? adıyla bilinen Fester Abdü öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

    Ancak Fester Abdü Antalya Kemer'den paylaştığı story ile iddiaları yalandı.

    FESTER ABDÜ KİMDİR?

    Çektiği videolarla adından söz ettiren Fester Abdü, gündeme gelmeye devam ediyor. İnternet üzerinden "Deli mi ne kimdir? Fester Abdü kimdir? Fester Abdü kaç yaşında? Fester Abdü ne kadar kazanıyor?" sorularına yanıt arandı. İşte, Fester Abdü'nün hayatı…

    Abdü, 1 Ocak 1994 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.

    Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu. 2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi dikkat çekti. Abdü'nün boyu 1,69'dur.

        BAŞARILARI - ÖDÜLLERİ

        2012 Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları C1 1000 metre Genç Erkekler birinciliği

        2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 200 metre birinciliği

        2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 500 metre birinciliği

        2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 1000 metre Büyük Erkekler birinciliği

        2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 500 metre Büyük Erkekler birinciliği

        2016 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C2 200 metre Büyük Erkekler birinciliği (Niyazi Can Görgen ile beraber)
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