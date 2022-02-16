Son dakika: Deli mi ne öldü mü? Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? Fester Abdü ne iş yapıyor?

Youtube'da Deli Mi Ne? adıyla bilinen Fester Abdü'nün öldüğüne dair ortaya atılan iddia çok konuşuldu. 2019 yılında Beşiktaş stadyumunda gerçekleştirilen Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Fester Abdü daha sonra buz tutan Van Gölü'ne dalış yapmıştır. Çılgın sporcunun öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Peki Delimine öldü mü? Fester Abdü kimdir, kaç yaşında, nereli? Fester Abdü ne iş yapıyor?
FESTER ABDÜ ÖLDÜ MÜ?
Herkes onu önce sahaya atlayan çılgın taraftar olarak tanıdı. 3 yıl önce Liverpool-Chelsea Beşiktaş stadyumunda karşı karşıya gelmişti. Maçın ortasında aniden sahaya atlayan Fester Abdü görevlileri de peşinden koşturmuştu. Sosyal medyada günlerde konuşulan olay sonrası yine rahat durmayan Fester Abdü son olarak da geçtiğimiz ay Van gölünde girdi. Youtube'da Deli Mi Ne? adıyla bilinen Fester Abdü öldüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
Ancak Fester Abdü Antalya Kemer'den paylaştığı story ile iddiaları yalandı.
FESTER ABDÜ KİMDİR?
Çektiği videolarla adından söz ettiren Fester Abdü, gündeme gelmeye devam ediyor. İnternet üzerinden "Deli mi ne kimdir? Fester Abdü kimdir? Fester Abdü kaç yaşında? Fester Abdü ne kadar kazanıyor?" sorularına yanıt arandı. İşte, Fester Abdü'nün hayatı…
Abdü, 1 Ocak 1994 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.
Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu. 2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi dikkat çekti. Abdü'nün boyu 1,69'dur.