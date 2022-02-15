Özgür Aras ve Nurseli İdiz davasında karar çıktı! Tazminat ödeyecek

Dilekçede yer alan diğer ifadeler şu şekilde, 'Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz' demişti.