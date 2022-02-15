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    • Magazin
    • 15.02.2022 23:15
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    • 15.02.2022 23:16
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    Özgür Aras ve Nurseli İdiz davasında karar çıktı! Tazminat ödeyecek

    Nurseli İdiz’e mahkemeden kötü haber! Menajer Özgür Aras, Nurseli İdiz’in bir televizyon programında kendisine hakaret ettiğini belirterek oyuncuya 5 bin TL değerinde manevi tazminat davası açmıştı. Davada tanık olarak dinlenen Deniz Akkaya, oyuncunun Özgür Aras’ın ailesi için ‘İnşallah ölürler’ dediğini iddia etmişti. Nurseli İdiz ve Özgür Aras davasında karar çıktı. Mahkeme, Nurseli İdiz’in Aras’a yasal faiziyle birlikte 4 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. İşte detaylar...

    Deniz Yusufoğlu
    Karar çıktı! Nurseli İdiz tazminat ödeyecek

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ayşegül Mermer tarafından sunulan dilekçede, Özgür Aras'ın, hakkında söylenen kötü sözler sebebiyle kişiliğinin zarar gördüğü belirtildi.

    Dilekçede yer alan diğer ifadeler şu şekilde, 'Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz' demişti.

    DENİZ AKKAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ
    Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını belirti ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu söyleyerek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz görülen davada Deniz Akkaya tanık olarak dinlenmişti.

        "İNŞALLAH ÖLÜRLER"
        Akkaya, "Nurseli hanım Özgür'ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için 'İnşallah bir an önce ölürler' dedi. Nurseli Hanımın Özgür'ün ailesi hakkında söylediklerinde kısa bir süre sonra annesi, teyzesi ve anneannesi vefat etti. Bu olayların akabinde televizyon programında Nurseli hanımdan bahsederken 'görsem ümüğünü sıkmak isterim' sözünü sarf etmişti" demişti.

        ÖZGÜR ARAS TAZMİNATI KAZANDI
        Bugün görülmeye devam eden davaya taraf avukatları katılım sağladı. Özgür Aras'ın avukatı ''Tarafları ekonomik durumları durumları göz önüne alınarak, manevi tazminat talebimizin kabul edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. '' dedi.

        Mahkeme, Nurseli İdiz'e açılan 5 bin TL'lik tazminat davasının kısmen kabulüne İdiz'in Aras'a yasal faiziyle birlikte 4 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

            Davayı kazanan Aras, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak "Dava dilekçemizde taahhüt ettiğimiz üzere, söz konusu dava hükmedilen manevi tazminat tutarının tahsiline müteakip tamamı, tekerlekli sandalye alınmak üzere "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği"ne bağışlanacaktır" dedi.
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