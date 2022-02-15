Özgür Aras ve Nurseli İdiz davasında karar çıktı! Tazminat ödeyecek

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ayşegül Mermer tarafından sunulan dilekçede, Özgür Aras'ın, hakkında söylenen kötü sözler sebebiyle kişiliğinin zarar gördüğü belirtildi.
Dilekçede yer alan diğer ifadeler şu şekilde, 'Nurseli İdiz'in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras'ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras'a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz' demişti.
DENİZ AKKAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ
Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını belirti ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu söyleyerek davanın reddini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz görülen davada Deniz Akkaya tanık olarak dinlenmişti.