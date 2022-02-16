Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde ayrılık çanları çalıyor. 49. bölüm merakla beklenirken yayınlanan fragman izeyicileri şoke etti. Fragmanda Güçlü ailesinin başına gelmeyen kalmıyor. Derin'in Volkan'a bitmek bilmeyen aşkı sayesinde Volkan şirketin başına geçiyor. Haluk Güçlü'nün kalp krizi geçirmesi tüm gücün Volkan'da olmasını sağlıyor. Peki Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü? Burak Sergen Sadakatsiz dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?
SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ ÖLDÜ MÜ?
Sadakatsiz yeni bölümüyle 16 Şubat Çarşamba saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.
49. bölümde Haluk Güçlü ile Aras Ateşoğlu birbirine giriyor. Haluk Güçlü'nün korktuğu başına geliyor.
Aras tüm öfkesiyle Haluk Güçlü'nün üzerine yürüyor. Beklenen son geldi. Burak Sergen'in canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri ölüyor.
49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!
Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar.
Asya'nın ise bir planı vardır.
Fragmanda Gönül Volkan'a, 'Şirketin başına bizim oylarımızla sen geçeceksin Volkan. Artık bu ailenin, Haluk'un bütün servetinin idaresi sende olacak. Çok güçlü olacaksın. Düşmanımız ortak ve sen benimle beraber hareket edeceksin.' diyor.