Tuba Ünsal'ın hastalığı ne? Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Bilinci kapandı...

Tuba Ünsal hakkında aramalar hız kazandı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Tuba Ünsal, Zorlu PSM sahnesinde seyirci ile buluşacak olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyununun provasından talihsiz bir an yaşadı. Tuba Ünsal'ın bilinci kapandı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki, Tuba Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Tuba Ünsal'ın hastalığı ne? İşte merak edilenler...
Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Adı Aylin' tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü.
Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.
Bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu.