Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.02.2022 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2022 12:32
    ABONE OL

    Survivor minicik güzeli Aşkım'ın boyundan büyük pozları yakıp geçiyor! Barış Murat Yağcı'ya küfür etmişti cesur pozları boy boy

    Survivor 2022 All-Star'a son yedeklerden ünlüler takımına dahil olan Aşkım Burçe Tunay, yarışmaya geldiği ilk hafta eleme potasına gönderildi. İlk olarak 2020 yılında Survivor'a katılan ve o dönem Barış Murat Yağcı'ya o...u çocuğu dediği anlar yayına yanlışlıkla yansıya Aşkım Burçe Tunay günün en çok aranan isimlerinden ve özellikli de boyu merak ediliyor. Aşkım Burçe Tunay hakkında araştırma yapanlar, Instagram hesabında paylaştığı pozları görünce şaşkınlığa uğradı. Meğer pozları boyundan büyükmüş.

    Survivor minicik güzeli Aşkım’ı siz bir de böyle görün kasıp kavuruyor!

    Survivor minicik güzeli Aşkım'ın boyundan büyük pozları yakıp geçiyor! Barış Murat Yağcı'ya küfür etmişti cesur pozları boy boy ... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'a, yedeklerden dahil olan genç yarışmacı Aşkım Burçe Tunay, ünlüler takımı tarafından eleme adayı olarak gösterildi. Günün en çok merak edilen isimlerinin başında gelen Aşkım Burçe Tunay'ın Instagram fotoğrafları ile Survivor'daki hali arasında dağlar kadar fark var. İşte haberin detayları...

    Survivor'da ünlüler takımına yedeklerden gelen Aşkım Burçe Tunay, takımı tarafından geldiği hafta elem adayı olarak gösterilip sürgün adasına gitti.

    Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da ilk olarak 2020 yılında yer aldı.

        O dönem Barış Murat Yağcı için 'o...u çocuğu' dediği anların yayına yansımasıyla büyük tepki çekmişti. Ve 2 yıl sonra yarışmaya geri döndü. Aşkım Burçe'nin, ada dışındaki yaşamı merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni Aşkım Burçe'nin iddialı pozları dikkat çekti.

        Sosyal medyayı epey aktif kullanan Aşkım Burçe, 2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanındı. Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin cesur pozlarını görenler şaşıp kaldı.

        22 yaşındaki Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde sporcu olarak görev alıyor.

            Aşkım Burçe, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü yüzde yüz burslu kazandı.

            2013 yılında Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Aşkım Burçe'nin boyu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aşkım Burçe'nin boyu 1.62'dir.

            YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Aşkım Burçe'nin 40 bine yakın abonesi bulunuyor. Hayatına dair anları paylaşmayı ihmal etmeyen Burçe'nin Instagram'da ise yaklaşık 300 bin takipçisi mevcut.
                Otomobil hırsızı çocuklar şimdi de cip çaldı yakalandı
                Haberler Magazin Survivor minicik güzeli Aşkım'ın boyundan büyük pozları yakıp geçiyor! Barış Murat Yağcı'ya küfür etmişti cesur pozları boy boy
                    SON DAKİKA