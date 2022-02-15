Survivor minicik güzeli Aşkım'ın boyundan büyük pozları yakıp geçiyor! Barış Murat Yağcı'ya küfür etmişti cesur pozları boy boy ... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'a, yedeklerden dahil olan genç yarışmacı Aşkım Burçe Tunay, ünlüler takımı tarafından eleme adayı olarak gösterildi. Günün en çok merak edilen isimlerinin başında gelen Aşkım Burçe Tunay'ın Instagram fotoğrafları ile Survivor'daki hali arasında dağlar kadar fark var. İşte haberin detayları...