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    • Magazin
    • 15.02.2022 09:43
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    • 15.02.2022 09:43
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    Survivor All Star Gönüllüler yarışmacısı Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Atakan Işıktutan kimdir?

    Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Survivor All Star Gönüllüler yarışmacısı Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sakatlığından dolayı sürgün odasına gönderilen yarışmacı Atakan Işıktutan'ın hayatına dair tüm bilgiler merak edilmeye başlandı ve haberimizde tüm detaylar yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Survivor All Star Gönüllüler yarışmacısı Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından gündemde yoğun bir şekilde Survivor Atakan Işıktutan kimdir sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star'da hem ünlüler hem de gönüllüler takımlarında performans sergileyen yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler merak ediliyor. En dikkat çeken isimler arasında ise Atakan Işıktutan yer alıyor. Peki Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

    SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

    15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

    Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı.

    Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

        SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Survivor'da Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Ada konseyinde Gönüllüler takımından en fazla yazılan isim Evrim oldu. Survivor All Star'da 5. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve yine gönüllüler takımı eleme adayı çıkarmak için konseye gitti. Yapılan kapalı oylamada Hikmet ve Atakan aynı oyu alınca açık oylama yapıldı. İşte yapılan açık oylamada en çok oyu alarak eleme adayı olan ve sürgün adasına giden isim Atakan Işıktutan oldu.

        Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.
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