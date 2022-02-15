Survivor Ayşe Survivor'ı rezil etti şimdi de 'siz şimdi görürsünüz' deyip kolları sıvadı! Ayşe'yle 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor

Survivor Ayşe önce Survivor'ı rezil etti sonra kolları sıvadı! Bomba için tik tak geri sayım! 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel bu maharetini Survivor sonrasında da sürdürüyor. Tüm şöhretini Survivor sayesinde edinen Ayşe Yüksel, Survivor 2022 All-Star'ın da yakın takipçisi. Sosyal medyada Ayşe Yüksel hakkında ortaya atılan dikkat çekici bir iddia ise bir anda Survivor gündemini değiştirdi. İşte detaylar...
Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.