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    • Magazin
    • 15.02.2022 20:16
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    • 15.02.2022 20:24
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    Son dakika: Arif Şentürk’ten acı haber geldi! Rumeli türküleriyle bilinen sanatçı vefat etti

    Seslendirdiği Rumeli türküleriye adından söz ettiren Arif Şentürk yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. İşte haberin detayları ve Arif Şentürk'ün hayatına dair detaylar...

    Arif Şentürk’ten acı haber!

    Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

    Arif Şentürk geçtiğimiz ay özel bir TV kanalının programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti.

    ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?
    1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

        Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

        Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.
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        Haberler Magazin Son dakika: Arif Şentürk’ten acı haber geldi! Rumeli türküleriyle bilinen sanatçı vefat etti
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