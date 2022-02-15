Son dakika: Arif Şentürk’ten acı haber geldi! Rumeli türküleriyle bilinen sanatçı vefat etti

Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
Arif Şentürk geçtiğimiz ay özel bir TV kanalının programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti.
ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?
1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.