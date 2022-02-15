Son dakika: Arif Şentürk öldü mü, neden öldü? Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında öldü?

Son dakika haberine göre sanatçı Arif Şentürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü türkücünün acı haberi sonrası internet arama motorlarında Arif Şentürk öldü mü, neden öldü? Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? soruları araştırılmaya başlandı. Sağlık durumu ağırlaşan ünlü türkücünün geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İşte Arif Şentürk hakkında bilgiler...
ARİF ŞENTÜRK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Geçtiğimiz haftalarda Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan 81 yaşındaki türkücü Arif Şentürk yaşamını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü hastaneye kaldırılan Şentürk burada yoğun bakıma alınmıştı.
ARİF ŞENTÜRK KİMDİR, NERELİ?
Şentürk, 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini buradaki bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Aile önce Kırklareli'ye sonrasında da İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı.
Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından destek gördü.
Toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.