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    • Magazin
    • 14.02.2022 12:29
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    • 14.02.2022 12:29
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    Survivor'da ağza alınmayacak hakaretlere anneler de karıştı 'benim çocuğuma it dendi' Acun Ilıcalı sinirden küplere binince...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da hakaretler havalarda uçuşuyor. Yunus Emre ile Hikmet arasında yaşananlara bir de Atakan Işıktutan da katılınca, milyonların izlediği yarışmada hiçte tasvip edilmeyecek sözler söylenmeye başladı. Sonunda Acun Ilıcalı da küplere bindi ve yarışmacıları bizzat, tek tek isim vererek uyardı. Ancak gelin görün ki eski Survivor yarışmacılarından birinin annesi sosyal medyada öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık sallandı. İşte o paylaşım...

    Survivor’da ağza alınmayacak hakaretlere anneler de karıştı

    Survivor'da ağza alınmayacak hakaretlere anneler de karıştı 'benim çocuğuma it dendi' Acun Ilıcalı sinirden küplere binince... Şu sıralarda Survivor'da ortalık karışık. Bir cephede Hikmet Tuğsuz diğer cephe de Yasin Obuz, Yunus Emre Yıldırımer ve Atakan Işıktutan var. Özellikle Hikmet Yunus Emre kavgası sonrasında ipler iyiden iyiye gerildi. Hatta hakaretler havalar uçuşmaya başladı. Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkaran bu duruma hiç beklenilmeyen bir yerden gelen sert tepki, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Survivor All Star 2022'de sular durulmuyor. Survivor'da agresif tavırlarıyla öne çıkan yarışmacılardan Yunus Emre'nin Hikmet'e sözlerine Acun Ilıcalı sert çıktı.

    Survivor Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan, kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti.

        Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan, bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya kızdı.

        Hatta işin ağır yaptırımlara bile gidebileceğini belirtti.

        TURABİ'NİN O HAREKETİ HATIRLATILDI

        Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi ise Acun Ilıcalı'nın bu tepkisini görünce kendini tutamadı.

            Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti:

            "KAHRIMDAN ÖLMÜŞTÜM"

            "Acun Bey herkese onu deme, bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."
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            Haberler Magazin Survivor'da ağza alınmayacak hakaretlere anneler de karıştı 'benim çocuğuma it dendi' Acun Ilıcalı sinirden küplere binince...
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