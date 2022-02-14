Survivor'da ağza alınmayacak hakaretlere anneler de karıştı 'benim çocuğuma it dendi' Acun Ilıcalı sinirden küplere binince... Şu sıralarda Survivor'da ortalık karışık. Bir cephede Hikmet Tuğsuz diğer cephe de Yasin Obuz, Yunus Emre Yıldırımer ve Atakan Işıktutan var. Özellikle Hikmet Yunus Emre kavgası sonrasında ipler iyiden iyiye gerildi. Hatta hakaretler havalar uçuşmaya başladı. Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkaran bu duruma hiç beklenilmeyen bir yerden gelen sert tepki, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.