Ayhan Aşan kimdir, kaç yaşında? Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYHAN AŞAN KİMDİR?

Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.