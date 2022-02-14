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    • Magazin
    • 14.02.2022 11:37
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    • 14.02.2022 11:38
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    Ayhan Aşan kimdir, kaç yaşında? Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Ayhan Aşan ve eşi hakkında aramalar hız kazandı. Alişan ile Hayata Gülümse programında Ayhan Aşan'ın hayatı konuşuldu. Kendisi sahnedeyken ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini alan Ayhan Aşan yaşadıklarını programda anlattı. Peki, Ayhan Aşan kimdir, kaç yaşında? Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ayhan Aşan kimdir, kaç yaşında? Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Ayhan Aşan'ın hayatı Alişan ile Hayata Gülümse programında konu oldu. Kendisi sahnedeyken ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini alan Ayhan Aşan yaşadıklarını programda anlattı. Ayhan Aşan'ın hafızasını kaybeden babası da sadece hafız olduğunu ve ezanı hatırladığını belirtti. Peki, Ayhan Aşan kimdir, kaç yaşında? Ayhan Aşan eşi Ayla Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    AYHAN AŞAN KİMDİR?

    Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü.

    1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü.

        Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir'de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti.

        Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü. 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan'ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü. İkilinin yıllar süren boşanma davası kısa bir süre önce sonuçlandı.
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