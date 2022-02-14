Oğlum dizisinde rolü bile hazır! Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrıldı pir ayrıldı! Hikayesi herkesi kahredecek

ATV'nin soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Show TV'nin Oğlum dizisine geçiş yaptı. Oyuncu kadrosunun sık sık değişmesine rağmen her hafta reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'dan bu kez Nazan Kesal ayrıldı. Kezal sevilen dizide Sevda karakteriyle izleyici karşısına çıkıyordu. Başarılı oyuncu bundan böyle Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinde Perma Canan karakterini canlandıracak. İşte detaylar...