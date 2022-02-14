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    • Magazin
    • 15.02.2022 10:01
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    • 15.02.2022 10:02
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    Oğlum dizisinde rolü bile hazır! Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrıldı pir ayrıldı! Hikayesi herkesi kahredecek

    Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrıldı pir ayrıldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisinde oyunculuğunu konuşturan Nazan Kesal'ın yeni dizisi belli oldu. İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan Show TV'nin Oğlum dizisine dahil oldu. Kesal'ın Ay Yapım imzalı dizide oynayacağı rol de belli!

    Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova’dan bir ayrıldı pir ayrıldı!

    ATV'nin soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Show TV'nin Oğlum dizisine geçiş yaptı. Oyuncu kadrosunun sık sık değişmesine rağmen her hafta reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'dan bu kez Nazan Kesal ayrıldı. Kezal sevilen dizide Sevda karakteriyle izleyici karşısına çıkıyordu. Başarılı oyuncu bundan böyle Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinde Perma Canan karakterini canlandıracak. İşte detaylar...

    Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

    Usta isimlerin bir araya geldiği dizinin başrolünde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Nihal Yalçın, Songül Öden, Timur Acar, Feyyaz Duman ve Kubilay Aka yer alıyor.

    İzleyicilerin ağlamaktan içinin çekildiği dizi 16 Şubat Çarşamba günü 2. bölümüyle Show TV'de yayınlanacak.

    NAZAN KESAL OĞLUM DİZİSİNDE!

    Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Sevda karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Nazan Kesal, Oğlum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Nazan Kesal, Küçük bir çocuğun ölümüyle hayatları değişen iki ailenin umut dolu hikayesini seyirciyle buluşturan dizide Perma Canan karakterine hayat verecek.

    Songül Öden'in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesini canlandıracak olan Kesal dizide kilit bir role sahip olacak.

        NAZAN KESAL KİMDİR?

        Nazan (Kırılmış) Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da doğmuştur, 50 yaşındadır. Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmenidir. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

        Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

        2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.
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        Haberler Magazin Oğlum dizisinde rolü bile hazır! Gözyaşlarının oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrıldı pir ayrıldı! Hikayesi herkesi kahredecek
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