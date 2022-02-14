3 başarılı oyuncu birden ayrılıyor! Gönül Dağı'nda arka arkaya vedalar! Hikayeleri buraya kadarmış! Hayranları yasa girecek

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde ayrılıklar gündeme bomba gibi düştü. 3 oyuncunun ayrılacağı ortaya çıktı. 2. sezona hızlı bir giriş yapan dizi izleyici kitlesini arttırmaya devam ederken yaşanan ayrılıklarla da adından sıkça söz ettiriyor. Sevilen dizide 3 yıldız birden kayacak. Yepyeni isimlerin ekibe girmesiyle kadroyu yenileyen yapımda bu kez gidişler can acıtacak. Her hafta keyifle izlenen Gönül Dağı'ndaki oyuncuların vedası çok konuşulacak. İşte detaylar...
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM
Gönül Dağı Cumartesi günü yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Ramazan ve Asuman aşkı artık dillere destan oldu. Fakat Asuman'ın babası Münir Başkan beyin kanaması geçirip yataklara düşünce aşkın da sonu geldi.
Asuman aşka noktayı koyarken Ramazan da Asya'ya doğru yönelmeye başladı.
Asuman bunun üzerine Ciritçi Abdullah'a derdini açtı.
Asuman, "Ben bir çıkmaza girdim Abdullah Dede. Babam benimle iletişim kurdu. Ramazan ile evlenmemize izin verdi. Yapamam Abdullah Dede. Eğer Ramazan ile konuşursam, onu bir ateşin içine atmış olacağım. Asya'nın hayatını alt üst etmiş olacağız." dedi.
Peki, Asuman ne yapacak? Ramazan kimi isteyecek? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde izleyerek öğreneceğiz.
3 OYUNCU BİRDEN GİDİYOR!
Yepyeni isimlerin ekibe girmesiyle beraber senaryosuna dinamiklik getiren Gönül Dağı dizisinde üç oyuncunun birden gideceği gelişmesi seyircisini hüsrana uğrattı. 2.sezonda kadroya transferi gerçekleştirilen ve Mezarcı İlyas karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun vedası hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Ayrılıkların ardı arkasının kesilmediği Gönül Dağı yapımında senaryo gereği böbrek yetmezliği rahatsızlığı geçiren ve evladının ise böbreğini vermesi sayesinde başarılı bir operasyon geçiren Arif karakteri de veda etti. TRT1'in reyting rekortmeni projesine sonradan katılmasına rağmen üstlenmiş olduğu Arif karakteriyle adından söz ettiren Cem Kurtoğlu'nun Gönül Dağı'ndan ayrılması takipçilerini hüzünlendi.