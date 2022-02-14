3 başarılı oyuncu birden ayrılıyor! Gönül Dağı'nda arka arkaya vedalar! Hikayeleri buraya kadarmış! Hayranları yasa girecek

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM

Gönül Dağı Cumartesi günü yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Ramazan ve Asuman aşkı artık dillere destan oldu. Fakat Asuman'ın babası Münir Başkan beyin kanaması geçirip yataklara düşünce aşkın da sonu geldi.

Asuman aşka noktayı koyarken Ramazan da Asya'ya doğru yönelmeye başladı.

Asuman bunun üzerine Ciritçi Abdullah'a derdini açtı.

Asuman, "Ben bir çıkmaza girdim Abdullah Dede. Babam benimle iletişim kurdu. Ramazan ile evlenmemize izin verdi. Yapamam Abdullah Dede. Eğer Ramazan ile konuşursam, onu bir ateşin içine atmış olacağım. Asya'nın hayatını alt üst etmiş olacağız." dedi.

Peki, Asuman ne yapacak? Ramazan kimi isteyecek? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde izleyerek öğreneceğiz.