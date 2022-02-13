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    • Magazin
    • 13.02.2022 18:10
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    • 13.02.2022 18:11
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    Melek Mosso kimdir? 13 Şubat Pazar İBO Show konuğu Melek Mosso kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?

    Bir süre aranın ardından merakla beklenen İBO Show yeni sezon bu akşam başlayacak ve Melek Mosso kimdir sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 13 Şubat İBO Show konukları oldukça dikkat çekti ve izleyiciler hayatları hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Peki keyifli sohbeti ile akıllara kazınacak olan Melek Mosso’nin yaşamı nasıldır? 13 Şubat İBO Show konuğu Melek Mosso kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Melek Mosso kimdir?

    Melek Mosso kimdir? 13 Şubat Pazar İBO Show konuğu Melek Mosso kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. akşam saatlerinde izleyiciler tarafından İBO Show konuklarının hayatlarına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. En dikkat çeken isimler arasında ise Melek Mosso yer alıyor ve yaşamı hakkında detaylar merak ediliyor.

    MELEK MOSSO KİMDİR?

    Melek Mosso ya da gerçek adıyla Melek Davarcı (d. 11 Kasım 1988, Kayseri), Türk müzisyen ve müzik öğretmenidir.

    11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

    Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

        Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı

        Kadıköy ve Beşiktaş vapur hattında şarkılar seslendirerek daha geniş kitleye adını duyuran Melek Mosso, eğitim hayatı boyunca korist ve solist olarak görev yaptı. Yıldız Tilbe'nin Vursalar Ölemem şarkısını yeniden yorumladığı video sayesinde popüler oldu
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        Haberler Magazin Melek Mosso kimdir? 13 Şubat Pazar İBO Show konuğu Melek Mosso kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?
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