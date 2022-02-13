Melek Mosso kimdir? 13 Şubat Pazar İBO Show konuğu Melek Mosso kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. akşam saatlerinde izleyiciler tarafından İBO Show konuklarının hayatlarına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. En dikkat çeken isimler arasında ise Melek Mosso yer alıyor ve yaşamı hakkında detaylar merak ediliyor.
MELEK MOSSO KİMDİR?
Melek Mosso ya da gerçek adıyla Melek Davarcı (d. 11 Kasım 1988, Kayseri), Türk müzisyen ve müzik öğretmenidir.
11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.
Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.