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    • Magazin
    • 13.02.2022 17:36
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    • 13.02.2022 17:40
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    Necati Şaşmaz kimdir? 13 Şubat İBO Show konuğu Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi?

    Bir süreliğine ekranlara ara veren sevilen eğlence program İBO Show yeniden izleyicilerle buluşuyor ve konuklarından biri olan Necati Şaşmaz kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. 13 Şubat İBO Show konuğu Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz bir döneme damga vurmuş ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. İzleyiciler akşamı heyecanla beklerken bir yandan da merak ettiği soruların yanıtlarını arıyor. Peki sevilen oyuncu Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi?

    takvim.com.tr
    Necati Şaşmaz kimdir?

    Necati Şaşmaz kimdir? 13 Şubat İBO Show konuğu Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu akşam Star TV'de bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile ekrana gelecek olan İBO Show konuklarından biri Necati Şaşmaz oldu ve hayatına dair bilgiler de merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    13 ŞUBAT İBO SHOW KONUĞU NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

    Muhammed Necati Şaşmaz (d. 15 Aralık 1971; Harput, Elâzığ) Türk dizi ve sinema oyuncusu, yapımcı ve senarist.

    Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.

    Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladı. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı aldı. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yaptı. 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Bir süre Ukrayna'ya giden Necati Şaşmaz, daha sonra yine Türkiye'ye döndü.

    Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceği beklentisiyle görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum." sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

    Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz; özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleriyle dile getirdi.

        2009'da Yazete adında bir haber sitesi kurmuştur.

        Şaşmaz, 2 Kasım 2014'te dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.

        2001 yılında iş için gittiği ABD'de Claire B. ile evlendi, aynı yıl boşandı. 2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk ile birlikte oldu. Daha sonra 2010'da Nur Fettahoğlu ile çıkmaya başlayan Necati Şaşmaz 2012'de Nur Fettahoğlu'ndan ayrıldı ve ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 12 Aralık 2012 tarihinde Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. 2019'da taraflar çekişmeli boşanma davası açtı.

        Ekim 2020'de eşi Nagehan Kaşıkçı, illegal yollardan delil elde ettiği gerekçesiyle Necati Şaşmaz'a 12 yıl hapis istemiyle dava açtı. Aynı gerekçeden kayınpederi Ahmet Kaşıkçı da Şaşmaz'a dava açtı. Ancak Şaşmaz beraat etti.

        POLAT ALEMDAR DİZİLERİ

        2003-2005 Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar

        2005 Ekmek Teknesi (106. bölümde konuk oyuncu)

        2006 Mavi Rüya (Konuk Oyuncu)

        2007 Kurtlar Vadisi Terör (Polat Alemdar)

        2007-2016 Kurtlar Vadisi Pusu (Polat Alemdar)

        2011 Halil İbrahim Sofrası

        2012 Kurt Kanunu

        2015 Kara Kutu - (Yapımcı)

        2019 Nöbet (Yapımcı/Senarist)

        Sinema

        2006 Kurtlar Vadisi Irak

        2011 Kurtlar Vadisi Filistin

        2017 Kurtlar Vadisi Vatan (Başrol, Yapımcı, Senarist)
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        Haberler Magazin Necati Şaşmaz kimdir? 13 Şubat İBO Show konuğu Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi?
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