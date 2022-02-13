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    • Magazin
    • 13.02.2022 15:06
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    • 13.02.2022 15:06
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    Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?

    Mehmet Ali Erbil'in öldüğüne dair ortaya atılan iddialar magazin gündemini sarstı. Ünlü sunucu ve oyuncu Erbil uzun bir süre Kaçış Sendromu hastalığı ile mücadele etmişti. Son olarak 260 gün kaldığı yoğun bakımdan sağ çıkmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak evinde tedavi gören sunucu hakkında konuşulanlar herkesi şoke etti. Peki Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte son dakika gelişmeler...

    Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü?

    2018 yılında evinin banyosunda düştükten sonra kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil yaklaşık 3 yıl bu hastalıkla boğuşmuştu. Tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Erbil ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. Ancak hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Peki Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte ünlü sunucu hakkında son dakika bilgiler...

    MEHMET ALİ ERBİL ÖLDÜ MÜ, SAĞ MI?

    İnternet arama motorlarında Mehmet Ali Erbil'in öldü mü, sağ mı? şeklinde sorular yoğun olarak araştırılıyor. Ancak ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında bir açıklama bulunmuyor.

    Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığından dolayı 3 yıl boyunca tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in o dönem doktor olan kız kardeşi Yeşim Erbil ağabeyinin sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı.

    Evindeki banyoda yere düşerek kaburgalarını kıran ve kaçış sendromuna yakalanan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımında kalmıştı.

    Erbil, 260 gün sonra yoğun bakımından çıktı. Ancak vücudunu kullanamıyordu. Erbil'in öldüğüne dair çıkan haberleri ise kız kardeşi Yeşim Erbil bu sözlerle yalanlamıştı:

    "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın."

    2020 yılında ise fizik tedaviye başlayan ünlü komedyen kendi başına yürüyebiliyor. Bir kaç programa da çıkan Erbil, uzun yürüyüşlerde ya da uzun süreli ayakta durmalarda baston kullanıyor.

        Şimdilerde ise en çok çocuklarıyla vakit geçiriyor. Bu süreçte en büyük destekçisi ise eski eşi Nergis Kumbasar oldu. Dünden beri sosyal medyada yeniden "Mehmet Ali Erbil'e ne oldu? Öldü mü?" tarzında çıkan sorulara Erbil fotoğraflı paylaşımla cevap verdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        MEHMET ALİ ERBİL'İN HAYATI

        Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. . Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

        Tiyatro ve Sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

        1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı.

        Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı.

        Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır.
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