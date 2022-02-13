Cemil Özbayer öldü mü, neden öldü? Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cemil Özbayer'in oynadığı dizi ve filmler...

Cemil Özbayer hakkında acı haber geldi. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti. Pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik de yapan Özbayer, televizyon dizilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli ve Berlin Kaplanı filmlerinde de rol aldı. Peki, Cemil Özbayer öldü mü, neden öldü? Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cemil Özbayer evli miydi? İşte detaylar!
Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları'nda sahneye çıkan ve buradan emekli olan sanatçı Ccemil Özbayer hayatını kaybetti. 67 yaşındaki sanatçı için Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt bir mesaj yayımladı.
Kurt yayımladığı mesajında, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.