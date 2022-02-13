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    • Magazin
    • 13.02.2022 11:59
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    • 13.02.2022 11:59
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    Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? 13 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Pelin Karahan nereli, evli mi, çocukları var mı?

    Kanal D ekranlarının her Pazar yayınlanan ve keyifle izlenen lezzet programı Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Pelin Karahan oldu. Pelin Karahan, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Peynirli Risotto ve Dukkalı Tavuk" yapmaya çalışacak. Her hafta bir konuk ağırlayan Arda Türkmen'in programında birbirinden güzel tarifler ortaya çıkıyor. Bu haftaki konuğu olan Pelin Karahan'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? 13 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Pelin Karahan nereli, evli mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında?

    Her hafta Arda ile Omuz Omuza programında birbirinden güzel isimleri ağırlayan programda bu haftanın konuğu Pelin Karahan oldu. Programı yakından takip edenler Pelin Karahan'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? 13 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Pelin Karahan nereli, evli mi? İşte detaylar!

    Arda ile Omuz Omuza 116. Bölüm fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu güzel oyuncu Pelin Karahan.

    Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

    Arda Türkmen, güzel oyuncu Pelin Karahan'ı konuk ediyor. Pelin Karahan, Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Peynirli Risotto ve Dukkalı Tavuk" yapmaya çalışacak.

    PELİN KARAHAN KİMDİR?

    Ankara'da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu.

        Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

        TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

        Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı Yemek programını sundu.

        Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.[5] 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi.Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

        Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

        1984 yılında dünyaya gelen Bedri Güntay, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Güntay, dizi ve Film oyuncusu Pelih Karahan'ın eşidir.
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        Haberler Magazin Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? 13 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Pelin Karahan nereli, evli mi, çocukları var mı?
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