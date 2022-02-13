Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? 13 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Pelin Karahan nereli, evli mi, çocukları var mı?

Her hafta Arda ile Omuz Omuza programında birbirinden güzel isimleri ağırlayan programda bu haftanın konuğu Pelin Karahan oldu. Programı yakından takip edenler Pelin Karahan'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? 13 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Pelin Karahan nereli, evli mi? İşte detaylar!
Arda ile Omuz Omuza 116. Bölüm fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu güzel oyuncu Pelin Karahan.
Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Arda Türkmen, güzel oyuncu Pelin Karahan'ı konuk ediyor. Pelin Karahan, Arda Türkmen'in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Peynirli Risotto ve Dukkalı Tavuk" yapmaya çalışacak.
PELİN KARAHAN KİMDİR?
Ankara'da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji'nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu.