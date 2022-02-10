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    • Magazin
    • 10.02.2022 17:52
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    • 10.02.2022 18:00
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    Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

    Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafede müşterilere saldırdı. Eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşatan Ünlü, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Polis, müşterisinin kafasına defalarca vuran oyuncuyu gözaltına aldı. İşte haberin detayları ve Bahadır Ünlü’nün müşteriye saldırdığı o anlar...

    Ünlü oyuncu müşteriye bıçakla saldırdı

    İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı.

    Ünlü, olay sırasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Sabah'ta yer alan habere göre; bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

    MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
    20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü.

        Bununla da yetinmedi, oyuncu bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu. Müşteri şikayetçi olmadı.

        O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
        Ancak Ünlü o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

        Paylaşımın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı
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