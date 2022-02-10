Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin çalıştığı restoranda, eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterilere dehşet dolu anlar yaşattı.
Ünlü, olay sırasında eline bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü. Sabah'ta yer alan habere göre; bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.
MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü.