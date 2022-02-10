Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

20 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Kafeye gelen müşteriler ile eşi arasında yaşanan tartışma sonrası Ünlü eline bir bıçak alıp müşterilerin üzerine yürüdü.