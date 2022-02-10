Erol Köse ile Fulden Köse cephesinde flaş gelişme! Çekişmeli boşanma davası sonuçlandı! ‘Yaşasın adalet’ diyerek adliyeden ayrıldı

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse; zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmıştı.
PROFESYONEL DESTEK ALDIĞINI SÖYLEDİ
Evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid, migren, boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını belirten Fulden Köse dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını anlatmıştı.
Boşanma dilekçesinde, "Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir" denilmişti.