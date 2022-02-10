Erol Köse ile Fulden Köse cephesinde flaş gelişme! Çekişmeli boşanma davası sonuçlandı! ‘Yaşasın adalet’ diyerek adliyeden ayrıldı

TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı. Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 Milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi.