Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.02.2022 20:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 20:19
    ABONE OL

    Erol Köse ile Fulden Köse cephesinde flaş gelişme! Çekişmeli boşanma davası sonuçlandı! ‘Yaşasın adalet’ diyerek adliyeden ayrıldı

    Erol Köse ile Fulden Köse cephesinde flaş gelişme! Fulden Köse, hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü yapımcı eşi Erol Köse’ye boşanma davası açmıştı. Bunun üzerine tazminat talebiyle karşı dava açan Erol Köse ile Fulden Köse cephesinde flaş gelişme yaşandı. Mahkeme 3 yılın sonunda tarafların boşanmasına karar verdi. Erol Köse ise “Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı. İşte detaylar...

    Deniz Yusufoğlu
    ‘Yaşasın adalet’ diyerek adliyeden ayrıldı

    Ünlü yapımcı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse; zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmıştı.

    PROFESYONEL DESTEK ALDIĞINI SÖYLEDİ
    Evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid, migren, boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını belirten Fulden Köse dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını anlatmıştı.

    Boşanma dilekçesinde, "Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir" denilmişti.

        KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI
        Yapımcı Erol Köse karşı boşanma davası açarak tazminat talebinde bulunmuştu. Yaklaşık 3 yıldır devam eden gizlilik kararı bulunan çekişmeli boşanma davası sonuçlandı.

        TAZMİNAT ÖDEYECEK
        İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı. Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 Milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi.

        Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt son fragman izle
        Haberler Magazin Erol Köse ile Fulden Köse cephesinde flaş gelişme! Çekişmeli boşanma davası sonuçlandı! ‘Yaşasın adalet’ diyerek adliyeden ayrıldı
            SON DAKİKA