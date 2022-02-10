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    • Magazin
    • 10.02.2022 15:41
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    • 10.02.2022 15:48
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    SON DAKİKA: Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı! Trabzonspor Sait Uçar'ı unutmadı

    Karadeniz müziğinin usta sanatçısı Sait Uçar (60) hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Sait Uçar’ın ölüm haberini, menajeri Naz Özcani "Sanat çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Trabzonspor Kulübü de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sait Uçar'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirilen Uçar, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

    Trabzonspor’dan Karadeniz’in sevilen sanatçısına veda...

    Karadeniz ozanı kemençe sanatçısı Sait Uçar, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sait Uçar'ın vefatını duyuran menajeri Naz Özcan açıklamasında "Sanat çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.

    TRABZONSPOR'DAN SAİT UÇAR PAYLAŞIMI

    Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir #SaitUçar geçti" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise paylaşımında "Karadeniz'in yanık sesi bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

        Önceki gün hayatını kaybeden sanatçı Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesine getirildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Hamsiköy Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, ailesi ve yakınları katıldı.

        Cenazede Uçar'ın eşi Fatma, çocukları Mesut ve Ömer Uçar taziyeleri kabul ederken, kılınan cenaze namazının ardından Sait Uçar, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        SAİT UÇAR KİMDİR?

        Sait Uçar 3 Nisan 1962'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden olarak gösterilen Uçar onlarca esere imza attı.

            İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladıktan sonra Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 yılında çıkararak sürdürdü.

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            Haberler Magazin SON DAKİKA: Karadeniz'in sevilen sanatçısı Sait Uçar son yolculuğuna uğurlandı! Trabzonspor Sait Uçar'ı unutmadı
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