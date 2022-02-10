TRABZONSPOR'DAN SAİT UÇAR PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir #SaitUçar geçti" ifadelerini kullandı.