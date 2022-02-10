Acun Ilıcalı'dan 'tetikte olun' çağrısı işler yürümedi çare yedekler! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor! Kim olduklarını duyan...

15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor tarihinin hafızalarda kalan yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-Star kavgaları, rekabeti, aşkları, platonikleri ve polemikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Furkan Kızılay'ın elendiği konseyden sonra sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre kadın yarışmacılar arasında denge sağlanması için İstanbul'da yedeklerle görüşüldü. Survivor yedekler kim sorusunun yanıtını arayanlar aldıkları cevap karşısında heyecandan kaskatı kesildi. Ve gerçek Survivor 2022 şimdi başlıyor...
Survivor 2022'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. 8 eleme adayının bulunduğu konseyinde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Furkan Kızılay, Birsen Bekgöz, Bora Edin ve Gizem Memiç eleme adayıydı.
Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı. Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Furkan Kızılay oldu.