Acun Ilıcalı'dan 'tetikte olun' çağrısı işler yürümedi çare yedekler! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor! Kim olduklarını duyan...

15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor tarihinin hafızalarda kalan yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-Star kavgaları, rekabeti, aşkları, platonikleri ve polemikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Furkan Kızılay'ın elendiği konseyden sonra sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre kadın yarışmacılar arasında denge sağlanması için İstanbul'da yedeklerle görüşüldü. Survivor yedekler kim sorusunun yanıtını arayanlar aldıkları cevap karşısında heyecandan kaskatı kesildi. Ve gerçek Survivor 2022 şimdi başlıyor...