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    • Magazin
    • 10.02.2022 12:54
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    • 10.02.2022 12:54
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    Acun Ilıcalı'dan 'tetikte olun' çağrısı işler yürümedi çare yedekler! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor! Kim olduklarını duyan...

    15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor tarihinin hafızalarda kalan yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-Star kavgaları, rekabeti, aşkları, platonikleri ve polemikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Furkan Kızılay'ın elendiği konseyden sonra sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre kadın yarışmacılar arasında denge sağlanması için İstanbul'da yedeklerle görüşüldü. Survivor yedekler kim sorusunun yanıtını arayanlar aldıkları cevap karşısında heyecandan kaskatı kesildi. Ve gerçek Survivor 2022 şimdi başlıyor...

    Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor!

    15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkmaya başlayan Survivor 2022 All-Star asıl şimdi başlıyor... Survivor tarihinin hafızalarda kalan yarışmacılarının yer aldığı Survivor 2022 All-Star kavgaları, rekabeti, aşkları, platonikleri ve polemikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Furkan Kızılay'ın elendiği konseyden sonra sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre kadın yarışmacılar arasında denge sağlanması için İstanbul'da yedeklerle görüşüldü. Survivor yedekler kim sorusunun yanıtını arayanlar aldıkları cevap karşısında heyecandan kaskatı kesildi. Ve gerçek Survivor 2022 şimdi başlıyor...

    Survivor 2022'nin önceki akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. 8 eleme adayının bulunduğu konseyinde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Furkan Kızılay, Birsen Bekgöz, Bora Edin ve Gizem Memiç eleme adayıydı.

    Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde ise eleme adayları büyük bir heyecan yaşadı. Sekiz yarışmacı arasından en oyu alarak Survivor'dan elenen isim Furkan Kızılay oldu.

            YENİ YEDEKLER Mİ GELİYOR?

            Survivor'da kadın-erkek yarışmacılar arasında dengelerin bozulmasından endileşenen Acun Medya'nın, yeni kadın yedekler için görüşme yaptığını iddia etti sosyal medya fenomeni Ata Benli.

            O isimlerin kim olduğunu da ifşalayan Ata Benli bakın hangi isimleri verdi. İşte yedeklerden geleceği iddia edilen o isimler:

            AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

            2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.

                EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

                Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı'dan 'tetikte olun' çağrısı işler yürümedi çare yedekler! Survivor 2022 asıl şimdi başlıyor! Kim olduklarını duyan...
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