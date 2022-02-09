Simon Leviev kimdir, kaç yaşında, nereli? The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) belgeseli gerçek mi? Tinder Avcısı Simon Leviev instagram hesabı ne?

Belgeselde sosyal medya paylaşımlarıyla gösterişli bir yaşam imajı veren Simon Leviev, kaçırıldığı, başının belada olduğunu ispat etmek için her şeyi yapıyor ve yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor. İsrail polisi, Simon Leviev'in 2011 yılında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten verilen cezayı atlatmak için kaçan İsrail doğumlu bir dolandırıcı olduğunu doğruladı.