Netflix'in yeni yapımı The Tinder Swindler'da bahsi geçen Simon Leviev son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Belgesel, Simon Leviev'ın duygusal dolandırıcılık üzerine kurulmuş planını konu ediniyor. Tinder profilinde kendisini şık giyimli bir iş insanı gibi tanıtan Leviev, "düşmanlarının" kendisini tehdit ettiğini öne sürerek kadınlardan para göndermelerini istiyor. Peki, Simon Leviev kimdir, kaç yaşında, nereli? The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) belgeseli gerçek mi? Tinder Avcısı Simon Leviev instagram hesabı ne?
THE TİNDER SWİNDLER (TİNDER AVCISI) BELGESELİ GERÇEK Mİ?
Zengin bir iş insanının oğlu gibi davranan İsrailli Şimon Hayut kendi koyduğu ismiyle Simon Leviev, Tinder Avcısı belgeseliyle adını geniş bir kitleye duyurdu. Belgesel, kendisini Özbekistan asıllı İsrailli "elmas kralı" Lev Leviev'in oğlu olarak tanıtan Simon Leviev'i konu ediniyor.
Belgeselde sosyal medya paylaşımlarıyla gösterişli bir yaşam imajı veren Simon Leviev, kaçırıldığı, başının belada olduğunu ispat etmek için her şeyi yapıyor ve yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor. İsrail polisi, Simon Leviev'in 2011 yılında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten verilen cezayı atlatmak için kaçan İsrail doğumlu bir dolandırıcı olduğunu doğruladı.