Musa Orhan'a hakaretten yargılanan Ezgi Mola hakim karşısına çıktı! ‘Uzlaşmak için 50 bin TL istedi’

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ezgi Mola ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Ben kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabi ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweet'i attım. Burada yorumumu şahsa değil duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.