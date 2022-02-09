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    • Magazin
    • 10.02.2022 16:53
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    • 10.02.2022 16:53
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    Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Gündüz Bey ne zaman öldü? Gündüz Alp Emre Basalak diziden ayrılıyor mu?

    Gündüz Bey ne zaman öldü? Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Gündüz Alp Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman bu akşam ekrana geldi ve yeni bölüme damga vuran başarılı oyuncular arasında Gündüz Bey karakterini canlandıran Emre Basalak yer aldı. İşte hakkında tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte nasıl öldü?

    ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Gündüz Bey ne zaman öldü? Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan ve bu akşamki gelişmeleriyle oldukça dikkat çeken Kuruluş Osman dizisine Gündüz Bey damga vurdu ve izleyiciler Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Emre Basalak diziden ayrılıyor mu sorularının yanıtlarını merak eder oldu. Gündüz Bey hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    GÜNDÜZ BEY TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

    Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur.

    Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

    Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi'den sonra Kayı Boyu'nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

    Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

    Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü

        KURULUŞ OSMAN'IN GÜNDÜZ ALP'İ EMRE BASALAK DİZİDEN AYRILDI MI?

        Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

        İlk oyunculuk deneyimini Ekmek Teknesi dizisi ile yaşamış; Köprü ve Deniz Yıldızı dizilerinde de rol almıştır. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığı'nca ödüle layık görülen Emre Basalak, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterine hayat vermektedir. Emre Basalak, 1.79 metre boyunda, 77 kilo ve Boğa burcudur.
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