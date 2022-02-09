9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?

TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen Survivor kim elendi? Dokunulmazlık oyunları bu noktada oldukça önem taşıyor ve kazanan takım şanslı oluyor, adadan gitmesi yönünde isim söyleme zorunluluğundan da kurtulmuş oluyor. Peki Survivor eleme adayları kimler? Aynı zamanda bu akşam ödül için kıyasıya mücadele vardı ve Furkan'ın kaşı patladığı için dikiş atıldı ve oyunda yarışmaya devam edemedi. 9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
9 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yine kıyasıya bir mücadele vardı ve herkes en iyi performanslarını sergiledi. Survivor ödül oyununu bu akşam kazanan takım Ünlüler oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Bu hafta adaya veda eden isim Furkan oldu.
8 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışı ardından tüm yorgunluklarını salı akşamı gerçekleşen ödül oyununu kazanarak atma taraftarı. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan ünlüler olurken erkeklerde ise gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı gönüllüler oldu.