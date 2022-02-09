9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta adaya veda eden isim Furkan oldu.

8 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışı ardından tüm yorgunluklarını salı akşamı gerçekleşen ödül oyununu kazanarak atma taraftarı. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan ünlüler olurken erkeklerde ise gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı gönüllüler oldu.