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    • Magazin
    • 10.02.2022 16:53
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    • 10.02.2022 16:53
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    9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?

    Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayları kimler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Survivor 2022 All Star'da yine heyecan dolu bir bölüm vardı ve nefesler tutuldu. Parkura damga vuran Hikmet Yunus emre gerginliği ada konseyine taşındı. Peki bu hafta adaya veda etmek zorunda kalan yarışmacı hangisi oldu? İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

    TV8'in akşam kuşağında yayınlanan ve her bölümü ilgiyle izlenen Survivor kim elendi? Dokunulmazlık oyunları bu noktada oldukça önem taşıyor ve kazanan takım şanslı oluyor, adadan gitmesi yönünde isim söyleme zorunluluğundan da kurtulmuş oluyor. Peki Survivor eleme adayları kimler? Aynı zamanda bu akşam ödül için kıyasıya mücadele vardı ve Furkan'ın kaşı patladığı için dikiş atıldı ve oyunda yarışmaya devam edemedi. 9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?

    9 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında yine kıyasıya bir mücadele vardı ve herkes en iyi performanslarını sergiledi. Survivor ödül oyununu bu akşam kazanan takım Ünlüler oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Bu hafta adaya veda eden isim Furkan oldu.

    8 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışı ardından tüm yorgunluklarını salı akşamı gerçekleşen ödül oyununu kazanarak atma taraftarı. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan ünlüler olurken erkeklerde ise gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı gönüllüler oldu.

        YUNUS EMRE VE HİKMET ARASINDA GERGİNLİK!

        Oyun sırasında Yunus Emre, takım arkadaşları Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösterdi.Berkan ve Ogeday ise Yunus Emre'yi sakin olması ve bağırmaması konusunda uyardı. Ancak sinirlerine hakim olamayan Yunus Emre, "Sen ne ayaksın? Bu duvarı aşamıyorum anlıyor musun?" diye bağırıp üzerlerine yürüdü. Yunus Emre'yi araya giren Hikmet sakinleştirmeye çalışınca ortalık daha da gerildi.Hikmet'in araya girmesine sinirlenen Yunus Emre, 'Sen ne yapıyorsun?' dedi.Kendisinin bırakılmasını isteyen Yunus Emre 'Cevap alsam yeterdi' dedi.

        Yunus Emre'nin 'aval aval' demesine arkadaşları sinirlendi ve araya Hikmet girdi.Hikmet'in kendisini ittiğini dile getiren Yunus Emre, 'Sen benim sabrımı çok zorluyorsun' dedi ve gerginlik iyice tavan yaptı.Yunus Emre'nin agresif tavırları Hikmet'i de sinirlendirdi. Arkadaşları Yunus Emre ve Hikmet'i zor ayırdı. Çılgına dönen Yunus Emre'yi sunucu Murat Ceylan sakinleştirmeye çalıştı.

        Ada konseyinde gergin anlar yaşandı ve Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye iki ödülden Hükmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası verdi.
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        Haberler Magazin 9 Şubat Survivor 2022 All Star ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimler?
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