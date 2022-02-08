Ünlü oyuncu Wilma Elles, ‘dolandırıcılık’ suçundan beraat etti

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski erkek arkadaşı Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.
MÜTALAADA OLAYDA HİLE UNSURU OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olayda hile unsurunun gerçekleşmediği, sanık Arif Kerem Göğüş'ün baştan itibaren 'dolandırıcılık' kastı ile hareket ettiğinin ispatlanamadığı, diğer sanık Wilma Elles'in suç oluşturan bir eyleminin tespit edilemediği gerekçeleriyle sanıkların ayrı ayrı beraat etmelerini talep etti.
MÜŞTEKİLER ELLES VE GÖĞÜŞ'ÜN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ
Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müştekiler, dolandırıldıklarını tekrar ederek ve sanıkların dolandırıcılık kastıyla hareket ettiklerini söyleyerek, Elles ve Göğüş'ün cezalandırılmalarını istedi. Müşteki avukatları, müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını söyleyerek mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talep etti. Sanık avukatları ise açıklanan mütalaaya katıldıklarını ve sanıkların beraat etmelerini istedi. Mahkeme, sanıklar Wilma Elles ve Arif Kerem Göğüş'ün üzerlerine atılı 'dolandırıcılık' suçunu işlemedikleri ve eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçeleriyle 7 müştekiye karşı işledikleri suçtan beraat etmelerine hükmetti.