Ünlü oyuncu Wilma Elles, ‘dolandırıcılık’ suçundan beraat etti



Şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, "Her iki şüphelinin de birlikte hareket etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denilmişti.



Ünlü oyuncu Elles ve eski eşi Göğüş hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.