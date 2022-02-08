Nişantaşı'nda ünlülere kapıcı şoku! Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz hepsi bu apartmanda yaşıyordu...





Henüz şikayette bulunmayan yönetim, önce apartman görevlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.



Bir haftadır ailesinin de kendisine ulaşamaması nedeniyle ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikayette bulunulacak.

TEŞVİKİYE'NİN SİMGE YAPILARINDAN

1920'li yıllarda inşa edilen apartman, Hüsrev Gerede Caddesi'nin tarihi yapılarından biri. Hüsrev Gerede'nin torunu Bennu Gerede'nin yanı sıra Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.