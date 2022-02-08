Nişantaşı'nda ünlülere kapıcı şoku! Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz hepsi bu apartmanda yaşıyordu...

Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartman, şaşkınlık veren bir olaya sahne oldu.
Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5'er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı.
Apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulunurken, para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışıyor.