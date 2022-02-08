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    • Magazin
    • 08.02.2022 09:13
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    • 08.02.2022 09:27
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    Nişantaşı'nda ünlülere kapıcı şoku! Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz hepsi bu apartmanda yaşıyordu...

    Son dakika haberi... İstanbul Nişantaşı'nın en eski apartmanlarından birinde film senaryolarını aratmayacak bir olay yaşandı. Ünlülerin yaşadığı apartmanda kapıcı olarak görev yapan kişi, bina sakinlerinden para toplayarak kayıplara karıştı. Eşi ve çocuğunu da ortada bırakan kapıcı için kayıp ilanı verildi.

    Nişantaşı’nda ünlülere kapıcı şoku! Film gibi olay

    Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, yapımcı Adil Şentekin gibi tanınmış isimlerin oturduğu apartman, şaşkınlık veren bir olaya sahne oldu.



    Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde bulunan tarihi binada çalışan apartman görevlisi, ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisine yakın bulduğu isimlerden 5'er bin lira aldı. Ardından, eşi ve çocuğunu bırakarak topladığı paralarla kayıplara karıştı.



    Apartman yöneticisi kendisi hakkında kayıp ilanında bulunurken, para veren daire sahipleri dolandırılıp dolandırılmadıklarını anlamaya çalışıyor.



        NE KADAR PARA TOPLADIĞI BİLİNMİYOR
        Birçok kişi ne kadar para verdiğini söylemediği için, görevlinin tam olarak kaç parayla kayıplara karıştığı bilinmiyor. Ancak yönetimin söylediğine göre bazı kişilerden "borcum var" diyerek 5 bin lira alan görevli, bazı evli çiftlerden çifter çifter para topladı.



        Henüz şikayette bulunmayan yönetim, önce apartman görevlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.

        Bir haftadır ailesinin de kendisine ulaşamaması nedeniyle ilk toplantıda iş akdi feshedilecek olan görevli hakkında daha sonra şikayette bulunulacak.

        TEŞVİKİYE'NİN SİMGE YAPILARINDAN
        1920'li yıllarda inşa edilen apartman, Hüsrev Gerede Caddesi'nin tarihi yapılarından biri. Hüsrev Gerede'nin torunu Bennu Gerede'nin yanı sıra Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Zafer Algöz gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.
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