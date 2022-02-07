Yemekteyiz Naim Akman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Şubat yarışmacısı Naim Akman kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Malatya Musikisi Cemiyetinde 3 yıl görev aldı, çeşitli sahne deneyimlerinin ardından 2000 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesinde hukuk bölümünde üniversite eğitimi almaya başladı. Hukuk okurken sahnelere transfer oldu. Müziğe olan aşkı üniversitede de devam etti. D.A.Ü. Türk Sanat Müziği kulübüne üye olup üniversite aktivitelerinde görev aldı ve bir çok clup'te sahne çalışması yaptı. Çeşitli Gazino Programlarında, başta Bülent Ersoy olmak üzere, Seda Sayan, Emel Sayın, Ebru Gündeş gibi bir çok sanatçıya alt kadro sahne görevi aldı. Gazi Mağusa, Lefkoşe ve Girne sahnelerinden sonra İstanbul'a yerleşti.

Etiler Angel, Etiler Şamata, Clup Cımbız ( Eski Gatto ), Clup Kırmızı ve Silivri Klassis Resort Otel'de sahne çalışmaları yaptı ve Kayseri, Bursa, Antalya, Mersin, Nevşehir'de bir çok clup ile çalıştı. Bu müzik sevgisini de daha da profesyonel bir yapıya dönüştürmek isteyince Türk Müziğine emeği geçmiş müzik üstadları ile çalışıp 1 yıl süren sıkı bir çalışmanın ardından Ati müzik dağıtımlı ilk albümü olan " Kara Sevdamsın " çıkardı. Şenyaylar grubu Erdal Şenyaylar eşliğinde albüm çalışmasını tamamladı. Acarkent'teki Mestet Steak House'ta gerçekleştirdiği 'Zeki Müren Gecesi' ile büyük ilgi gören Naim Akman ¨Sanat Güneşi'mizin nadide eserlerini layıkıyla seslendirmeye çalışıyorum ¨ diye konuştu.