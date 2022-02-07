Survivor Gizem Memiç kimdir? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her akşam heyecanla takip edilen TV8'in fenomen yarışması Survivor'da yer alan yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler merak ediliyor ve bu isimlerden biri de Gizem Memiç oldu, işte hakkındaki tüm detaylar...
SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?
Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.
Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.
Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu. Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.