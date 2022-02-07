Survivor Gizem Memiç kimdir? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

SURVIVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda haftanın 2.dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor All Star'da bu hafta ikinci defa dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı ise ada konseyinde bir eleme adayını daha belirlediler.

SURVIVOR'DE ELEME ADAYLARI KİMLER?



Survivor'da Aycan'ın geçen hafta yarışmadan ayrılması sonrasında eleme yapılmamıştı. Mert, Birsen, Evrim ve Barış geçtiğimiz haftadan eleme adaylığı devam eden isimler oldu. Onlara ise bu hafta katılan isimler Furkan ve Bora oldu.