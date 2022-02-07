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    • Magazin
    • 07.02.2022 12:59
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    • 07.02.2022 12:59
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    Survivor'ı en iyi bilen isim Survivor hakkında ağzına geleni söyledi 'sakatsan gelme saçmalık' Duyarsa kıyamet kopar

    Survivor 2022 All-Star macerası TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ederken, yaşananların etkisi Türkiye'de de hissediliyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların yer aldığı 2022 sezonunda çok iddialı isimler var ancak pek çok çoğu sakatlık nedeniyle yarışmıyorlar. Özellikle sumo oyununda ünlüler kadınlarından sadece yedeklerden gelen Gizem Memiç'in yarışması izleyicilerinde tepkisini çekmişti. Nitekim bu konu Survivor analizlerinin yapıldığı, Survivor Panorama'da da masaya yatırıldı. Ve Hakan Hatipoğlu öyle şeyler söyledi ki, adadakiler duysa kıyametler kopar.

    Survivor’ı en iyi bilen isim Survivor hakkında ağzına geleni söyledi

    Survivor'ı en iyi bilen isim Survivor hakkında ağzına geleni söyledi 'sakatsan gelme saçmalık' Duyarsa kıyamet kopar... Survivor 2022 All-Star parkur mücadelelerinden çok sakatlıklarla mücadele eder hale geldi. Sakatlıklar nedeniyle pek çok yarışmacının oyunlarda yer almaması izleyicinin canını fazlasıyla sıkarken, özellikle sumo oyununda sadece kadınlarda Gizem Memiç'in yarışması bardağı taşıran son damla oldu. Eski Survivor'lardan Hakan Hatipoğlu'nun konu hakkındaki yorumu ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

    Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler arasındaki zorlu mücadele devam ederken, Panorama programı sunucusu Hakan Hatipoğlu yarışmacıların son dönemdeki performansları hakkında konuştu.

    Eski Survivor yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu son dönemde Survivor Panorama'da sunucu olarak yer alıyor. Yarışmaya, kurallara ve ada ortamına son derece hakim olan Hatipoğlu, All Star yarışmacılarını eleştirirken diğerlerine kıyasla daha sert bir tavır sergilemesiyle dikkat çekiyor.

        Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, 2022 All Star kadrosuna eleştirilerini sıraladı. Dokunulmazlık oyunlarından bahseden ve sakatlığını öne sürerek oynamak istemeyen yarışmacılar hakkında konuşan Hatipoğlu 'Sakatsanız gelmeseydiniz, saçmalık bu' ifadelerine yer verdi.

        İlk dokunulmazlık oyununda sumo yarışı yapan All Star'ların durumunu yorumlayan Hatipoğlu sakat gelenleri eleştirdi.

        Hakan Hatipoğlu dokunulmazlık oyununa katılmayan ve sakatlığını gerekçe olarak öne süren yarışmacılar hakkında şu ifadeleri kullandı:

        'Benim gittiğim her sene vardı bu oyun. Survivor'ın en sert oyunudur bur. Burada gönüllere bakıyorsun oynama istekleri var. Ancak karşı tarafta yok. 'Daha Survivor'ın 3. haftası, beş ay var, niye sakatlık riski yaşayayım?' diye düşünüyorlar. Doktorun ve kenardakilerin iyi niyetini yarışmacıların kullandığını düşünüyor. Karşı taraftan da Yasin için bunu düşünüyorum'

            Hatipoğlu eleştirilerine şu sözlerle devam etti:

            'Mesela bu oyunda Merve neden oynamadı? Adem ve Sema gelmeden sakat. Ama madem sakattın o zaman Survivor'a gelmeyeceksin. Başkalarının sırası gidiyor belki. Bu da bir saçmalık. Dün Gizem Memiç gibi bir yarışmacı yedeklerden gelmemiş olsa, Acun ağabey 'Haftaya alacağım bu yarışmacıyı' dese, kim oynayacaktı kadınlardan bu oyunda? Yarışma yarım kalacaktı, saçmalık yani'
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