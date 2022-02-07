Survivor'ı en iyi bilen isim Survivor hakkında ağzına geleni söyledi 'sakatsan gelme saçmalık' Duyarsa kıyamet kopar... Survivor 2022 All-Star parkur mücadelelerinden çok sakatlıklarla mücadele eder hale geldi. Sakatlıklar nedeniyle pek çok yarışmacının oyunlarda yer almaması izleyicinin canını fazlasıyla sıkarken, özellikle sumo oyununda sadece kadınlarda Gizem Memiç'in yarışması bardağı taşıran son damla oldu. Eski Survivor'lardan Hakan Hatipoğlu'nun konu hakkındaki yorumu ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler arasındaki zorlu mücadele devam ederken, Panorama programı sunucusu Hakan Hatipoğlu yarışmacıların son dönemdeki performansları hakkında konuştu.
Eski Survivor yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu son dönemde Survivor Panorama'da sunucu olarak yer alıyor. Yarışmaya, kurallara ve ada ortamına son derece hakim olan Hatipoğlu, All Star yarışmacılarını eleştirirken diğerlerine kıyasla daha sert bir tavır sergilemesiyle dikkat çekiyor.