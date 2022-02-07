Survivor'ı en iyi bilen isim Survivor hakkında ağzına geleni söyledi 'sakatsan gelme saçmalık' Duyarsa kıyamet kopar

Hakan Hatipoğlu dokunulmazlık oyununa katılmayan ve sakatlığını gerekçe olarak öne süren yarışmacılar hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Benim gittiğim her sene vardı bu oyun. Survivor'ın en sert oyunudur bur. Burada gönüllere bakıyorsun oynama istekleri var. Ancak karşı tarafta yok. 'Daha Survivor'ın 3. haftası, beş ay var, niye sakatlık riski yaşayayım?' diye düşünüyorlar. Doktorun ve kenardakilerin iyi niyetini yarışmacıların kullandığını düşünüyor. Karşı taraftan da Yasin için bunu düşünüyorum'