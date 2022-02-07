Acun Ilıcalı Survivor'ı kökünden değiştirdi artık Evrim finale gider! All-Star iplerin elden kaçması an meselesi! 2022 affetmiyor

Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Survivor'ı kökünden değiştirdi! All-Star iplerin elden kaçması an meselesi! 2022 affetmiyor... Yarışmacıların hem hayatta kalma mücadelesi verdiği hem de şampiyonluk yolunda ilerlediği, en zor yarışma sloganıyla bilinen Survivor, 2022 yılında All-Star formatıyla yoluna devam ediyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların yer aldığı All-Star sezonunda, tecrübeli yarışmacıların kimseye eyvallahı yok. Bu bağlamda bir takım kural değişikliklerine gidileceği iddia edildi. İşte detaylar...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da dengelerin giderek değişmesi üzerine kural operasyonuna gidildi. Peki Survivor'da hangi kural değişiklikleri olacak?
Her hafta bir yarışmacının adaya veda etmesi üzerine kurulan sistemde yaşananabilecek adaletsizlikler düşünülerek bir sistem oluşturulduğu iddia edildi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bunu adil bulmadı. Peki neden?