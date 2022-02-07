Acun Ilıcalı Survivor'ı kökünden değiştirdi artık Evrim finale gider! All-Star iplerin elden kaçması an meselesi! 2022 affetmiyor

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bu kuralı adil bulmadı. Konu hakkında sosyal medyada 'Haksızlık', 'Hiç adil değil bence', 'Böyle bir kural koymak yerine yarışmaya yarışmacı alırken en başından eşit alsınlar.', 'Bu uyğulama yine Evrim'e yarıyacak 2020 de olduğu gibi 8'e elendiği gibi.' yorumları yapıldı.