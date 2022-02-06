Peaky Bilinders 6. sezon ne zaman? Netflix yayın tarihini açıkladı mı? Peaky Bilinders final mi yapacak? Konusu, oyuncuları...

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır. Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

İkinci seri, ilk seriden iki yıl sonrasını konu alır. Shelby ailesi, "Kuzey ve Güney Londra" bölgesinde kendi suç örgütünü genişletmiş olarak görür. İkinci seri, 1921 yılında başlar ve Haziran 1922'deki Epsom Derby'si ile son bulur.

Üçüncü seri ise yine iki yıl sonrasını konu alır ve 1924 yılında başlar. Tommy ve ailesi daha tehlikeli bir dünyayı giriş yapar ve örgütü daha da genişletir fakat bu sefer genişleme uluslararasıdır. İnternet tabanlı film ve televizyon haberleri şirketi Screen Rant 'a göre " Sezon toplumsal sınıflar ve imparatorluk kavramları etrafında dönmektedir. Bu durumları öngörülebilir olmasına rağmen şaşırtarak sıralar."