''Bir işe başlamakta geç kalmak'' anlamındaki deyim hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: ''Bir işe başlamakta geç kalmak'' anlamındaki deyim hangisidir?

A) Kuşluktan sonra dükkan açmak

B) Öğleden sonra dükkan açmak

C) İkindiden sonra dükkan açmak

D) Yatsıdan sonra dükkan açmak

CEVAP: C (İkindiden sonra dükkan açmak)