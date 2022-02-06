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    • Magazin
    • 06.02.2022 09:55
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    • 06.02.2022 09:55
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    Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut nereli, evli mi?

    Kanal D ekranlarının her Pazar yayınlanan ve keyifle izlenen lezzet programı Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Talat Bulut oldu. Her hafta bir konuk ağırlayan Arda Türkmen'in programında birbirinden güzel tarifler ortaya çıkıyor. Bu haftaki konuğu olan Talat Bulut'un hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut nereli, evli mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Talat Bulut kimdir, kaç yaşında?

    Her hafta Arda ile Omuz Omuza programında birbirinden güzel isimleri ağırlayan programda bu haftanın konuğu Talat Bulut oldu. Programı yakından takip edenler Talat Bulut'un hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut nereli, evli mi? İşte detaylar!

    ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU TALAT BULUT KİMDİR?

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

    Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.

        Talat Bulut'un Oynadığı Diziler

        Yasak Elma / Halit / 2018
        Göç Zamanı / Yılmaz / 2015
        Göç / Yılmaz / 2012
        Kasaba / Mümtaz / 2009
        Annem / Musa / 2007-2008
        Saklambaç / Coşkun / 2005
        Aşk Olsun / Timur / 2003

        Talat Bulut'un Oynadığı Filmler

        Vezir Parmağı / 2016
        Mucize / Mahir / 2014
        Mutluluk / İrfan / 2007
        Melekler Evi / Ahmet / 2000
        Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000
        Cemile / 1996
        Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994
        Herşeye Rağmen / Hasan / 1988
        Buralı Olmayan Biri / 1988
        Kurtar Beni / Salih / 1987


        Yunus Emre / Yunus Emre / 1986
        Yapayanlız / 1986
        Su / Merdan / 1986
        Son Urfalı / Şehmuz / 1986
        Prenses / Talat / 1986
        Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985
        Kurbğgalar / Ali / 1985
        Karanfilli Naciye / Tarık / 1984
        Firar / Mahmut / 1984
        Fidan / Engin / 1984
        Derman / Tahsin / 1983
        Çayda Çıra / Yusuf / 1982
        Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982
        Göl / Hasan / 1982
        Yılani Öldürseler / Ali / 1981
        Takas / 1980
        Beni Böyle Sev / Murat / 1980
        Hazal / 1979
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        Haberler Magazin Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut nereli, evli mi?
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