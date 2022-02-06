Her hafta Arda ile Omuz Omuza programında birbirinden güzel isimleri ağırlayan programda bu haftanın konuğu Talat Bulut oldu. Programı yakından takip edenler Talat Bulut'un hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? 6 Şubat Pazar Arda ile Omuz Omuza konuğu Talat Bulut nereli, evli mi? İşte detaylar!
ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU TALAT BULUT KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.
Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.