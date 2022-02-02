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    • Magazin
    • 02.02.2022 11:22
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    • 02.02.2022 11:22
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    Survivor'dan kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı çileden çıksa yeri! İmtinayla saklanan 2022 All-Star ifşalandı! İşte elenen isim

    TV 8 ekranlarında 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor 2022 All-Star, TV 8 ifşalarında nasibini aldı... Acun Ilıcalı'nın daha önce Masterchef için özel ifşa çalışması yürüttüğü ancak sonrasında yine ifşaların peş peşe geldiği biliniyor. Bu kez Survivor 2022'de 2 Şubat 2022 günü kimin eleneceğinin ifşa olduğu iddia edildi. İddianın kaynağı olan o fotoğraf ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Peki Survivor'dan kim elendi? İşte o fotoğraf, yedekler ve elendiği iddia edilen o isim.

    Survivor’dan kim elendi ifşa oldu

    Survivor'dan kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı çileden çıksa yeri! İmtinayla saklanan 2022 All-Star ifşalandı! İşte elenen isim... Survivor yine ifşa iddiasıyla karşı karşıya. Bir kaç sezondur Masterchef ve Survivor'ın nasibini aldığı ifşalardan, Survivor 2022 All-Star da nasibini aldı. Barış Murat Yağcı, Birsen Bekgöz, Mert Öcal ve Evrim Keklik'in yer aldığı eleme potasında 3 Şubat 2022 akşamı kimin elendiğinin ifşa olduğu iddia edildi. Hatta yedeklerin de yer aldığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İşte detaylar...

    Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star, tüm hızıyla devame diyor.

    3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Eleme potasına giren isimler, oldukça dikkat çekti.

            SURVİVOR ALL STAR'DA HAFTANIN ELENENİ İFŞA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

            Sosyal medya yayılan bir fotoğraf anında ortalığı karıştırdı. Survivor'dan elenecek ismin kim olduğunun ifşa edildiği iddia edildi.

            Barış - Evrim - Birsen - Mert dörtlüsünün girmiş olduğu haftanın potasında adaya veda eden ismin Birsen olduğu Dominik'ten paylaşılan bir fotoğraf sonrasında ortaya çıktı.

            Ünlüler takımının yeni haftadan görüntülerinin olduğu görselde takıma yedeklerden Gizem Memiç ve Bora Edin'in dahil olduğu, yarışmaya ise Birsen'in veda ettiği yorumlandı.

                Faturayı kim ödedi?
                Haberler Magazin Survivor'dan kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı çileden çıksa yeri! İmtinayla saklanan 2022 All-Star ifşalandı! İşte elenen isim
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