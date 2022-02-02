Survivor'dan kim elendi ifşa oldu Acun Ilıcalı çileden çıksa yeri! İmtinayla saklanan 2022 All-Star ifşalandı! İşte elenen isim... Survivor yine ifşa iddiasıyla karşı karşıya. Bir kaç sezondur Masterchef ve Survivor'ın nasibini aldığı ifşalardan, Survivor 2022 All-Star da nasibini aldı. Barış Murat Yağcı, Birsen Bekgöz, Mert Öcal ve Evrim Keklik'in yer aldığı eleme potasında 3 Şubat 2022 akşamı kimin elendiğinin ifşa olduğu iddia edildi. Hatta yedeklerin de yer aldığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İşte detaylar...
Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star, tüm hızıyla devame diyor.
3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Eleme potasına giren isimler, oldukça dikkat çekti.