Gökçe Kırgız: Bülent Ersoy’un programına bağlansam ağlayıp bağırabilirdim!

"Şarkıyla ilgili ilk davam Çağlayan Topaloğlu ile oldu"

Senden ses çıkmayınca birçok isim çıkıp şarkıyı sahiplendi. Bu şarkıyla başına bunca şeyin geleceğini tahmin eder miydin? Kimler sahiplendi şarkıyı?

Tahmin edemezdim. İşin bu boyutlara geleceğini düşünemezdim. 2007 yılında Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu şarkıyı seslendirip kendisinin olduğunu iddia etti. Ben de kendisine ulaştım. Bana 'Noter belgeniz var mı?' dedi. Benim de konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. "Evet, halledeceğiz, alıyoruz şimdi" gibi saçma bir cevap verdim :) O da anladı tabii bir şey bilmediğimi. Çağlayan Bey'e karşı açtığım davayı kazanmak üzereyken Almanya'dan bir beyefendi hem bana hem Çağlayan Bey'e dava açtı. Beyefendi şarkıların sözlerini üstlendi. Türkiye'deki aranjörlere sözleri gönderdiğini ve bizim oradan aldığımız iddiasında bulundu. Sözler beyefendide kaldı. Alman noter belgesi vardı çünkü. Besteyle alakalı sunduğu evraklar geçerli sayılmadı. Beste benim üzerimde kaldı.

"Bülent Ersoy'un programına bağlansam ağlayıp bağırabilirdim!"

Peki, senin kimliğinle şarkı söyleyen isimle televizyon ekranlarında ilk karşılaşmanı merak ediyorum. Nasıl tepki verdin?

O zaman Antalya'da tatildeydim. Bülent Ersoy'un bir programı vardı. Fragmanlarda Gökçe Kırgız'ın konuk olacağı söyleniyordu. Ben de 'beni mi çağırıp ulaşamadılar acaba?' diye düşünüyordum. Akşam programı açtım. Baktım ki başka birisi şarkımı söylüyor. 'Kayıt bana ait, şarkı benim' diyor. Programa bağlanmaya çalıştım. Ancak telefonu bağlamadılar. Belki bu benim için daha hayırlı oldu. Çünkü 17 yaşındaydım ve bağlansam kendime hâkim olamayıp bağırıp farklı şeyler söyleyebilirdim. Duygularımı çok yoğun yaşıyordum. Bağlansam ağlayıp bağırabilirdim. Programda 'madem başka birileri iddialarda bulunuyor, onlar da buyursun gelsin' dediler. Ben de çekimser kalıp düşündüm. Ama karar verene kadar 2 bölüm sonra program yayından kalktı. O süreçte yapım şirketim karşı tarafa ulaşıp bu tutumun devam etmesi halinde hukuki süreç başlatacağımızı söyledi. Merve Doğan isimli şahıs 'Tamam' dedi. Bir süre ekranlarda görmedik. Ama aynı dönemde farklı illerde yine şarkımla sahneye çıkmaya devam etmiş. Sahne adı ve kimliği farklı olunca problem yaşamış. 2013 yılında da ismini Gökçe Kırgız olarak değiştirmiş. Benim sonradan haberim oldu yine. Facebook'un popüler olduğu dönemlerdi, ben de adımla sahne yapan birisi varsa itibar etmeyin şeklinde yayınlar yapıyordum. 2015 yılında bana ihtarname geldi. Yalanlamalar yaptığım için karşı tarafa maddi ve manevi zarar veriyormuşum :) İsmini değiştirdiğini de anlamış oldum bu ihtarnameyle.

"Instagram hesabım başkasını taklit ettiğim gerekçesiyle kapatıldı"

Öğrendikten sonra nasıl bir hamle yaptın?

Dava açmam için yüklü bir miktar ödeme yapmam gerekiyordu. Hem yüksek lisans taksitlerimi bitirme hem de evlenip hayatımı kurma aşamasındaydım. Dolayısıyla 2019-2020 gibi davayı açabildim. Açmak zorunda kaldım. Çünkü sosyal medya hesaplarımda bile ismimle var olmam engelleniyordu. Instagram hesaplarım kapatılıyordu.