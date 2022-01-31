Survivor Sahra açtı ağzını yumdu gözünü 'bu nedir ya!' Mert Öcal skandalına bir yenisi daha 'Evrim Keklik'le de...' All Star...

BARIŞ MURAT YAĞCI HATIRLATMASI

Sahra Işık açıklamasında "Nisa ve Ogeday büyük yanlış yaptı. Asla doğru değil. Nisa kusura bakma önce Barışlaydın. Barış'tan ayrıldın burada Barış'ı kötülüyorsun şimdi Ogedaylasın. Kim sana ne söyledi? Şimdi Mert ve Sude ilişkisi var ya da yok. Sizi ne ilgilendiriyor?" diyerek tepki gösterdi.