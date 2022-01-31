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    • Magazin
    • 31.01.2022 15:08
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    • 31.01.2022 15:08
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    Survivor Sahra açtı ağzını yumdu gözünü 'bu nedir ya!' Mert Öcal skandalına bir yenisi daha 'Evrim Keklik'le de...' All Star...

    Survivor 2022 hayli olaylı başladı. Bu sezon All-Star formatında yapılan Survivor, performansla bir yanda magazinel konularla gündemden düşmüyor. Daha önceki sezonlarda yapılan yakıştırmalara seyirci alışkın ancak Survivor 2022 All-Star'da öyle şeyler yaşanıyor ki akıl alır gibi değil. Son olarak patlak veren Sude Burcu ile Mert Öcal olayı seyiricinin ağzını açık bıraktı. Mert Öcal'ın Sude Burcu'yla sevgili olup aynı zamanda Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule ile flört ettiği iddia edilince ortalık karıştı. Acun Ilıcalı yaşananlar karşısında şoke olurken eski yarışmacı Sahra Işık da kendini tutamadı.

    Survivor Sahra açtı ağzını yumdu gözünü ’bu nedir ya!’

    Survivor Sahra açtı ağzını yumdu gözünü 'bu nedir ya!' Mert Öcal skandalına bir yenisi daha 'Evrim Keklik'le de...' All Star... Survivor 2022 All-Star, başarılı reytingleri, performanslarla değil birbirinden karışık aşk ağıyla gündeme geliyor. Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişiken-Barış Murat Yağcı olayından sonra bu kez Mert Öcal-Sude Burcu olayı patladı. Mert Öcal'ın dışarıda Survivor yarışmacılarıyla flört ettiği ortaya çıkınca ortalık birbirine girerken, eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık açtı ağzını yumdu gözünü...

    2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay olmuştu bir süre önce.

    Daha sonra da Gizem'in yarışmadan eleneceğini söyledi. Sahra'nın bu kadar net tahminde bulunması "Acaba içeriden bilgi mi alıyor?" diye düşündürdü.

        Sahra Işık şimdi de, Mert Öcal-Sude Burcu yorumuyla gündemde.

        Survivor adası Kısmetse Olur evine döndü. Survivor Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında yaşananlar karşısında kafalar karıştı. Ogeday ve Nisa Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığını iddia ederek Sude Burcu'yu uyardı. Yaşananlar karşısında deliye dönen Mert Öcal "Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar" dedi.

        ACUN ILICALI BİLE ŞOKE OLDU

        Konseyde de bu konu masaya yatırıldı. Survivor Sude konuşmak istemezken zor anlar yaşadı. Sude'yi zor durumda bırakmamak için yarışmayı bırakabileceğini ifade eden Survivor Mert, "Bunun örneklerini gördüm. Sude benim için çok değerli" açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı ise 15 yıllık Survivor hayatında böylesini ilk kez gördüğünü söyledi.

            Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert arasında yaşananlar sosyal medyada gündem olurken eski yarışmacı Sahra Işık da kendini tutamadı. Sahra Işık'ın ilk hedefi Nisa Bölükbaşı idi.

            BARIŞ MURAT YAĞCI HATIRLATMASI

            Sahra Işık açıklamasında "Nisa ve Ogeday büyük yanlış yaptı. Asla doğru değil. Nisa kusura bakma önce Barışlaydın. Barış'tan ayrıldın burada Barış'ı kötülüyorsun şimdi Ogedaylasın. Kim sana ne söyledi? Şimdi Mert ve Sude ilişkisi var ya da yok. Sizi ne ilgilendiriyor?" diyerek tepki gösterdi.

            Ancak Sahra Işık'a mesaj yağdı. Sahra Işık'a Mert Öcal ve Makbule Şakalakoğlu arasındaki ilişki iddiasına dair mesaj yağınca Işık "Ben şok" yorumunda bulundu.
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