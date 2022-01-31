Survivor Sahra açtı ağzını yumdu gözünü 'bu nedir ya!' Mert Öcal skandalına bir yenisi daha 'Evrim Keklik'le de...' All Star... Survivor 2022 All-Star, başarılı reytingleri, performanslarla değil birbirinden karışık aşk ağıyla gündeme geliyor. Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişiken-Barış Murat Yağcı olayından sonra bu kez Mert Öcal-Sude Burcu olayı patladı. Mert Öcal'ın dışarıda Survivor yarışmacılarıyla flört ettiği ortaya çıkınca ortalık birbirine girerken, eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık açtı ağzını yumdu gözünü...
2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay olmuştu bir süre önce.
Daha sonra da Gizem'in yarışmadan eleneceğini söyledi. Sahra'nın bu kadar net tahminde bulunması "Acaba içeriden bilgi mi alıyor?" diye düşündürdü.