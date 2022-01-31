ABD'de 2019 Miss USA güzellik kraliçesi seçilen Cheslie Kryst 60 katlı bir gökdelenin 29. katından atlayarak intihar etti. ABD polisi tarafından yapılan araştırmada Kryst'in dairesinde varlığını annesine bırakmak istediğine dair bir not buldu. Peki, Cheslie Kryst kimdir, neden öldü? Cheslie Kryst kaç yaşındaydı, mesleği nedir? İşte haberin detayı...
CHESLİE KRYST KİMDİR?
Cheslie Corrinne Kryst 1991'de dünyaya geldi. ABD'de düzenlenen ulusal güzellik yarışmasında Miss USA seçilmiştir. Aynı zamanda lisanslı bir avukattır ve 2019 yılından beri Extra isimli magazin dergisinde muhabirlik yapmaktaydı.
Eski ABD Güzeli Cheslie Kryst, sosyal medya hesabından "Bugün size huzur ve barış getirsin" paylaşımını yaptıktan sonra yaşadığı gökdelenden atlayarak hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Kryst avukattı ve ayrıca Extra adlı eğlence programında muhabir olarak çalışıyordu. 2019'da Miss USA güzellik yarışmasını kazanan Kryst, sosyal ve ceza adaleti reformu hakkında konuşmak için platformunu kullanıyordu.
Manhattan şehir merkezindeki 60 katlı lüks gökdelenin 9'uncu katında dairesi bulunan Cheslie Kryst, tüm komşulara açık olan 29'uncu kattaki terasta görüldü ve ardından gökdelenden atladı.