Cheslie Kryst kimdir, neden öldü? Cheslie Kryst kaç yaşındaydı, mesleği nedir?

30 yaşındaki Kryst avukattı ve ayrıca Extra adlı eğlence programında muhabir olarak çalışıyordu. 2019'da Miss USA güzellik yarışmasını kazanan Kryst, sosyal ve ceza adaleti reformu hakkında konuşmak için platformunu kullanıyordu.

Manhattan şehir merkezindeki 60 katlı lüks gökdelenin 9'uncu katında dairesi bulunan Cheslie Kryst, tüm komşulara açık olan 29'uncu kattaki terasta görüldü ve ardından gökdelenden atladı.