Bergen filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen’in hayatı…

Acıların Kadını olarak tanınan arabesk şarkıları ile bir döneme damgasını vuran şarkıcı Bergen, hayat hikayesiyle de hafızalara kazındı. Hayat hikayesini yıllar sonra ekrana taşıyan Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Vizyona girmesi heyecanla ve merakla beklenen, film severler tarafından detayların araştırıldığı Bergen filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Bir süredir gündemde yer alan Bergen filminden ilk tanıtım geldi. Filmin başrolünde Bergen rolü ile Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Filmin vizyona gireceği tarih henüz açıklanmadı ancak Şubat ayında izleyenlerle olması bekleniyor.
BERGEN FİLMİ FRAGMANI
BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bergen, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı.
31 Ekim 1982'de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap nedeniyle iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle yarattığı imajıyla akıllarda yer etti.
1986'da yayınladığı albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı. Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.
Usta isim, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen. Bergen memleketi Mersin'e defnedildi.