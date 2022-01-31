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    • Magazin
    • 31.01.2022 10:33
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    • 31.01.2022 10:33
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    Acun Ilıcalı 'kimseyi burada zorlu tutmuyoruz' dedi Aycan Yanaç'ın eline bavulunu verdi! Naz yaptı bezdirdi Survivor'da diskalifye

    Tv 8'in sevilen yarışma programı Survivor, bu sene rekabet ve mücadeleden çok magazinel olaylarla gündeme geliyor. Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı olayından sonra Mert Öcal ile Sude Burcu arasındaki sevgililik iddiaları tam ortalığı tozu dumana katmışken bu kez Aycan Yanaç krizi patlak verdi. Aycan Yanaç, Survivor 2022 All-Star'dan diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı ada konseyinde 'kimseyi burada zorla tutmuyoruz' diye resti çekince ortalık karıştı. İşte Aycan Yanaç olayındaki detaylar...

    Acun Ilıcalı ’kimseyi burada zorlu tutmuyoruz’ dedi Aycan...

    Acun Ilıcalı 'kimseyi burada zorlu tutmuyoruz' dedi Aycan Yanaç'ın eline bavulunu verdi! Naz yaptı bezdirdi Survivor'da diskalifye... Aycan Yanaç, Survivor'dan diskalifiye mi oluyor? Survivor 2020'nin yıldızlarından biri olan Aycan Yanaç, Survivor 2022 All-Star'a büyük iddia ile başlamıştı. Ancak sonrasında bir anda ortalardan kayboldu. Koronavirüse yakalandı derken dönüp tekrar ortadan kaybolunca, farklı bir sorun olduğu artık aşikar. Acun Ilıcalı'nın da ada konseyinde resti çekmesinin ardından Aycan Yanaç'ın diskalifiye olup, olmayacağı merak konusu.

    Survivor All Star tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç'ın Survivor kaderi hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

    Survivor All Star'da yarışan ancak günlerdir ortalıkta görünmeyen Aycan Yanaç'ın akıbeti belli oldu. Survivor'ın 30 Ocak Pazar ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

        Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanan konseyde Aycan'ın rahatsızlığı ve uyum sorunu sebebiyle yarışmaya çok yüksek ihtimalle devam edemeyeceğini ifade etti.

        "ZORLA TUTMUYORUZ, AYCAN GİDEBİLİR"

        Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi. Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı şunları söyledi:

        "Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim.

            Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz...

            Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"

            AYCAN YANAÇ KİMDİR?

            Yanaç, 21 Kasım 1998, Nürnberg'de dünyaya geldi. Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç'ın ağabeyi eski futbolcudur.

            Aycan Yanaç, Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımıyla birlikte mücadelesini sürdürüyor. Yanaç, Almanya'da doğdu ve aslen İzmirli'dir. Yarışmacı Survivor 2020'de yer alan isimlerden.

                2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil ediyor. Göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir.

                173 cm boyu olan yarışmacının ınstagram adresi aycanyanac'dır.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'kimseyi burada zorlu tutmuyoruz' dedi Aycan Yanaç'ın eline bavulunu verdi! Naz yaptı bezdirdi Survivor'da diskalifye
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