Acun Ilıcalı 'kimseyi burada zorlu tutmuyoruz' dedi Aycan Yanaç'ın eline bavulunu verdi! Naz yaptı bezdirdi Survivor'da diskalifye... Aycan Yanaç, Survivor'dan diskalifiye mi oluyor? Survivor 2020'nin yıldızlarından biri olan Aycan Yanaç, Survivor 2022 All-Star'a büyük iddia ile başlamıştı. Ancak sonrasında bir anda ortalardan kayboldu. Koronavirüse yakalandı derken dönüp tekrar ortadan kaybolunca, farklı bir sorun olduğu artık aşikar. Acun Ilıcalı'nın da ada konseyinde resti çekmesinin ardından Aycan Yanaç'ın diskalifiye olup, olmayacağı merak konusu.