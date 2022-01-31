Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Survivor Aycan Yanaç neden yok?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ NEDEN YOK?

Survivor All Star da peş peşe sorunlar yaşanıyor. 3 yarışmacı koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlanan Aycan Yanaç adaya dönse de istenilen performanı elde edemedi. Hal böyle olunca ayrılık talebini Acun Ilıcalı'ya iletti.

Konuya ilişkin konseyde ayrıntılı bir açıklama yapan Ilıcalı Aycan'ın devam eden bir sakatlığının olmaması sebebiyle kendisine çok fazla süre veremeyeceklerini söyledi.