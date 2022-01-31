Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Survivor Aycan Yanaç neden yok?

Survivor 2022 All Star kadrosundaki Aycan Yanaç'ın oyunlarda yer almadığını görenler hemen konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Survivor Aycan Yanaç neden yok? Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları gündemde yer alıyor. Yanaç son olarak sakatlık nedeniyle sorunlar yaşamıştı. Acun Ilıcalı'dan son dakika Aycan Yanaç açıklaması geldi. İşte Survivor Aycan Yanaç hakkında yaşanan yeni gelişmeler...
SURVİVOR AYCAN YANAÇ NEDEN YOK?
Survivor All Star da peş peşe sorunlar yaşanıyor. 3 yarışmacı koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlanan Aycan Yanaç adaya dönse de istenilen performanı elde edemedi. Hal böyle olunca ayrılık talebini Acun Ilıcalı'ya iletti.
Konuya ilişkin konseyde ayrıntılı bir açıklama yapan Ilıcalı Aycan'ın devam eden bir sakatlığının olmaması sebebiyle kendisine çok fazla süre veremeyeceklerini söyledi.
Ayrıca Aycan'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını kendisinin vereceğini belirtti.
AYCAN YANAÇ SURVİVOR'DAN AYRILACAK MI?
Aycan Yanaç'ın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı gelecek 1-2 gün içerisinde belli olacak.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Yanaç, 21 Kasım 1998, Nürnberg'de dünyaya geldi. Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç'ın ağabeyi eski futbolcudur.
Aycan Yanaç, Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımıyla birlikte mücadelesini sürdürüyor. Yanaç, Almanya'da doğdu ve aslen İzmirli'dir. Yarışmacı Survivor 2020'de yer alan isimlerden.